Vicky Jiménez, 'out' de Madrid en un partit per aprendre (0-6 i 1-6)

El tennis té una dualitat immediata que no tots els esports tenen: pots fer història en un partit i en el següent, caure gairebé amb un doble 'bagel'. Aquest cop, Vicky Jiménez Kasintseva no ha pogut imposar-se al talent i qualitat italià de Jasmine Paolini (13a posició al rànquing WTA), en un duel que no ha durat més d'una hora amb un marcador de 0-6 i 1-6. Amb tot, la tricolor fa passes de gegant en la seva carrera per tenir només 18 anys. Ara, l'espera el WTA 125K de Lleida, el qual se celebrarà del 29 d'abril al 5 de maig.

El 74% d'encerts del primer servei durant el començament del matx no han sigut suficients per igualar-se al contundent 89% de Paolini. Jiménez veia totes les possibilitats esfumar-se del seu abast quan la italiana s'ha col·locat amb un 3-0 a favor en un tancar i obrir d'ulls. No obstant això, l'esportista nacional ha iniciat a reaccionar al 0-40 del cinquè joc de la mànega inicial, que es reafirmava al 5-0 en tenir dos 'break-points' que no ha pogut aprofitar. Un set en blanc per Paolini que repetia la dinàmica de joc, ja amb nou punts seguits al marcador personal. Semblava que Jiménez reaccionava quan aixecava un 15-30 en contra i assolia puntuar per primer (i únic) cop en la totalitat de l'enfrontament, però la de Castelnuovo di Garfagnana no ha tornat a perdonar amb tres jocs més que la portaven al passi directe de ronda.

Paolini es mesurarà contra la francesa Caroline Garcia en la tercera fase d'aquest Master1000 celebrat a la capital espanyola, segons informa l'ANA.