Andorra acollirà enguany la Trobada esportiva de residències

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

Per a aquesta 20a edició es compta amb la participació de tres centres del país: el centre sociosanitari El Cedre, la residència Clara Rabassa i els centres de dia de la Creu Roja Andorrana. A aquests se'ls suma la llar de Sant Josep i la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, el Caser Residència Castell d’Oliana, la residència Sant Roc de Bellver de la Cerdanya i la Fundació Hospital de Puigcerdà. Tanmateix, en aquesta edició es compta per primera vegada amb la participació de la residència Colisee, de Bagà (Berguedà).

Pel que fa a la programació, durant la cerimònia d’inauguració els assistents podran gaudir d’una actuació a càrrec de l’Escola Líquid Dansa. Posteriorment, començaran les diferents proves: circuits de dificultat de diferents nivells, circuits de cadires de rodes (convencional i elèctrica) i circuits per a caminadors, bitlles, jocs de taula com brisca i dòmino, triana, tic–toc, anelles, busca–busca, bàsquet, bàsquet adaptat i escacs. Una vegada finalitzades les proves tindrà lloc un dinar de germanor a càrrec del Càtering del mestre paeller, Abundi Monterde, i tancarà la jornada l’acte de lliurament de medalles als guanyadors i guanyadores.

L'objectiu de la trobada, cal recordar, és fomentar l'activitat física i els bons hàbits a través d'una jornada esportiva que inclou diverses proves per a les quals, la gent gran ha estat preparant-se durant mesos. Segons han apuntat, es preveu una participació aproximada de 300 persones entre participants, acompanyants i voluntaris.

Enguany se celebra la 20a edició de la Trobada esportiva de residències, que tindrà lloc aquest dissabte 25 de maig a Andorra. La cita, adreçada a centres residencials del Principat, l’Alt Urgell i la Cerdanya, es desenvoluparà aquest any al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació