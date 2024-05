El nomenament de la seu dels Mundials del 2029, en directe des del Prat del Roure

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

El pròxim dia 4 de juny la Federació Internacional d’Esquí (FIS) escollirà la seu organitzadora dels Mundials d’esquí alpí del 2029, en un acte que tindrà lloc a la ciutat islandesa de Reykjavík a les 19.00 hores (a les 21.00 hores hora d’Andorra). Cal recordar que el Principat és un dels tres candidats a rebre l’esdeveniment esportiu de més dimensió d’Andorra i dels Pirineus, juntament amb Narvik (Noruega) i Val Gardena (Itàlia), els altres aspirants. En aquest sentit, per viure en directe des del país el resultat de la votació a càrrec dels 21 membres del Consell de la FIS, l’Oficina Tècnica de la candidatura Andorra 2029 ha organitzat una seu a la sala d’actes del Prat del Roure, habilitant una gran pantalla i animacions per tal que tothom pugui gaudir d’aquest moment històric (entrada lliure).

Per El Periòdic

