Sala d'estudi nocturna per a estudiants a Escaldes-Engordany

La sala nocturna també serà operativa els mesos de novembre i desembre, coincidint també en una època de molta càrrega per als estudiants. En aquest sentit, la sala d’estudi nocturna està equipada amb mobiliari adequat i connexió wifi gratuïta. A més, compta amb personal que supervisa l'espai i ofereix suport i orientació als estudiants.

L'objectiu d'ambdós comuns és facilitar un espai als estudiants en època d’exàmens, donant cobertura en una franja horària en la qual les biblioteques ja han tancat i proporcionant als estudiants un lloc tranquil i adequat per concentrar-se.

