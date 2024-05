Accident amb dos ferits entre un turisme i una motocicleta a l’avinguda de Salou

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

Ambdós ferits, de 51 i 22 anys respectivament, han sigut traslladats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, tot i que finalment un d’ells ha acabat sent enviat a l’Hospital Sant Pau de Barcelona a causa de les fortes contusions succeïdes a l’accident, en patir un traumatisme cranoencefàlic. En el tancament de l’edició d’aquest mitjà, tots dos continuen ingressats en els seus respectius centres hospitalaris, a l’espera de veure com avancen els diferents danys ocasionats al sinistre entre els dos vehicles.

L’avinguda de Salou, a l’alçada de l’Estadi Nacional d’Andorra la Vella, ha sigut testimoni avui a primera hora de la tarda de la col·lisió entre un turisme i una motocicleta, en la qual han acabat resultant ferits el conductor i el passatger del segon vehicle. La Policia ha rebut l’avís entorn les 13.00 hores, moment en el qual una unitat d’agents s'ha desplaçat al lloc dels fets per valorar la magnitud del sinistre.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació