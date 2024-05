Afectacions en el trànsit per la marxa Marc GG

Josefina Soffia Pedagoga i cofundadora de l’empresa Be Forest

El Departament de Mobilitat ha informat de diferents afectacions que hi haurà en el trànsit aquest diumenge 26 de maig amb motiu de la celebració de la marxa popular de l'Associació Marc GG. Les restriccions tindran lloc entre les 10.30 i les 11.30 hores en alguns carrers del centre d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Per El Periòdic



