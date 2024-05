L'FC Andorra continua lluitant per un miracle que no depèn només d'ells

O tot o res. O el cel o l'infern. L'FC Andorra té aquest diumenge el segon 'match-ball' per decidir si arriben a l'última jornada de la competició amb opcions de salvar-se o si, per contra, certifiquen el descens a 1a RFEF. Això sí, arriben amb optimisme per continuar lluitant pel possible miracle després la diana de Karrikaburu en els darrers instants contra el Burgos que els va donar els tres punts. "Era una fita que depenia de nosaltres dins un calendari extremadament dur, i el gol ens permet seguir lluitant per un miracle que no depèn únicament de nosaltres", ha dit aquest matí Ferran Costa en la roda de premsa prèvia al duel dels seus contra l'Oviedo. I és que de dependre, els tricolor depenen aquesta jornada de tercers, sobretot de l'Albacete i del Cartagena.

De totes maneres, per acabar depenent d'algú, els pirenaics primer han de fer la seva feina, que és guanyar els dos partits que queden. Així, aquest cap de setmana visiten un complicat Carlos Tartiere sabent que endur-se els tres punts serà feina difícil. "És un rival molt complicat", comentava el tècnic, afegint que "ens exigirà la nostra millor versió i inclús estar per sobre, al límit, perquè sinó no serà suficient". Els del català Luis Miguel Carrión són sisens i depenen d'ells mateixos per acabar en places de play-off, i, a més, arriben després d'una derrota contra l'Espanyol amb polèmica arbitral i el de diumenge serà el seu últim duel del curs a casa.

Amb tot el context, doncs, el partit és una final, però això no vol dir que sigui una situació diferent per als del Principat perquè "portem jugant finals des de fa un mes". Costa també considera que no han de perdre ni força ni energia en coses que no depenen d'ells, fent referència a la resta de resultats de la jornada, ja que "prou feina tenim i prou complicat és el matx que ens espera". Ara bé, com s'ha esmentat, encara que vencin a l'equip asturià necessiten que Mirandés i Osca perdin els seus respectius duels contra Albacete i Cartagena. "Confio que jugaran [els manxecs i els murcians] el millor partit possible i aniran a guanyar", ha completat l'entrenador tricolor.

El de Castelldefels espera un partit en què l'Oviedo surti amb tot. "Juga molt bé al futbol i ho fa a casa per una fita molt important", ha comentat, però "nosaltres hem demostrat que jugant contra grans equips hem fet coses molt ben fetes". Els andorrans tenen clar en quins aspectes són més forts els asturians i on poden trobar situacions per crear perill, i s'agafen com a referència partits com el de Cornellà, en els quals "l'equip va estar molt bé i va merèixer guanyar". El tècnic considera una cosa absolutament innegociable: tenir esperit de lluita i ser forts a nivell mental per aguantar l'exigència de l'escenari.

Com en la darrera jornada, Diego Pampín, Diego Alende i Pablo Moreno són baixa per als pirenaics, i Costa ha assegurat que tornarà a alinear a aquells jugadors que facin que "els nostres se sentin orgullosos".



El centenari d'Iván Gil i la seva marxa / Amb el matx del passat diumenge contra el Burgos, Iván Gil en va complir 100 amb la samarreta de l'FC Andorra, fita per la qual Ferran Costa l'ha felicitat. "Té molt de mèrit i estic molt orgullós", ha dit recordant que van coincidir en categories inferiors del Marianao Poblet. "El vaig conèixer amb 11 anys i veure que s'ha fet un home i va assolint fites com aquesta em fa molt content", ha completat. "El club li ha donat molt i l'ha permès créixer com a jugador", ha afegit el tècnic deixant la porta ben oberta a la possible marxa del migcampista. El de Viladecans finalitza contracte i està protagonitzant el seu millor curs com a tricolor, i Las Palmas, de Primera Divisió, ja el té lligat per la temporada vinent. "El més important és tota la gent que hi ha i que continuaran creixent amb l'FC Andorra i el camí que hem de recórrer nosaltres", ha finalitzat Costa, afegint que "estic convençut que tindrem la capacitat de refer-nos i de trobar jugadors que lluitin també per aquestes fites, això és el futbol".