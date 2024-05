Andorra se situa en la 117a posició del rànquing mundial de ciberseguretat

L'objectiu per al 2024 és posicionar Andorra entre els 50 millors països de l'índex de ciberseguretat mundial. Actualment, els països que encapçalen la llista són els A hores d'ara, els països que encapçalen la llista són els Estats Units (100), el Regne Unit (99,54), l'Aràbia Saudita (99,54), Estònia (99,48), la República de Corea (98,52), Singapur (98,52) i Espanya (98,52).

A més, durant el 2023 es van identificar sis campanyes d'intent de segrest de comptes de xarxes socials al Principat, observant-se un mateix patró inicial aprofitant diferents publicacions de credencials al dark web. Així mateix, va augmentar un 38% la publicació i filtració de dades personals d'usuaris derivat de la infecció per malware en dispositius personals.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació