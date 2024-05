Unes 300 persones participen a la Trobada esportiva de residències

Promoure l’activitat física i els bons hàbits mitjançant una jornada de germanor entre els usuaris de les residències d’Andorra i de les comarques catalanes de l’Alt Urgell i de la Cerdanya, així com d’un centre de Bagà. Amb aquesta voluntat s’ha celebrat aquest dissabte la 20a edició de la Trobada esportiva de residències, que ha aplegat unes 300 persones, entre participants, acompanyants i voluntaris. L’activitat, que ha tingut lloc al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, ha comptat amb l’assistència de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, que ha destacat en el seu discurs la importància d’impulsar els valors de l’esport entre la gent gran. Precisament, els participants en la trobada han pogut gaudir de diferents activitats durant tot el matí com ara bitlles, jocs de taula, anelles, tic-toc, busca-busca o bàsquet adaptat. Una vegada finalitzades les proves ha tingut lloc un dinar de germanor.

Per El Periòdic

