El cap de Govern dona "ple suport a la Sindicatura" en el 'cas Punjabi'

El cap de Govern, Xavier Espot, ha donar el seu "ple suport a la Sindicatura", en el cas de la pujada de sou de la directora de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, tot i que ha ressaltat que és un cas amb el qual "no tenim res a veure" per la manca de tutela per part de l'Executiu sobre aquest organisme. Espot ha fet aquestes declaracions durant la celebració de l'aplec de Canòlich, tot manifestant que "espero que aquesta situació es pugui resoldre com més aviat millor, en tot cas, no és desitjable veure aquest tipus de polèmiques". Qüestionat sobre la possibilitat, apuntada per Punjabi, d'acudir a instàncies europees, el cap de Govern ha manifestat que "primer hi hauria d’haver alguna decisió que pugui impugnar”.

Espot també ha exposat que els departaments d'intervenció "tenen l'obligació de fer un control de legalitat i, per tant, de fiscalitzar que aquells que tenim responsabilitats polítiques, fem les coses bé" i ha assenyalat que cada decisió que pren, molt més si és econòmica, passa pels sedats de la intervenció general.

En aquest sentit, cal remarcar que les entitats dependents de Govern, com ara d'exemple l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), no tenen els salaris publicats, el qual significa una violació a la Llei de transparència. La voluntat, però, és complir amb tots els termes que s'esmenten en ella, i "si així ho estableix, evidentment s'acabarà fent, fins allà on diu". Així doncs, Espot ha conclòs demanant a tothom que faci servir el "sentit comú i una mica d'autocrítica", informa l'ANA.