Samuel Ponce i Alisa Prokhorova guanyen la marató de 42k de la 41a OTSO Travessa d’Encamp

Encamp ha viscut avui una autèntica festa esportiva amb la segona jornada de la cursa de muntanya més antiga dels Pirineus amb les arribades dels corredors i corredores que han participat en les tres distàncies més llargues d'aquesta 41a OTSO Travessa d'Encamp.



Amb un públic entregat i tot preparat per rebre els participants, el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha expressat que "l'any 2020, el Comú d'Encamp va fer un pas endavant apostant per aquesta prova esportiva amb una organització a través de l'empresa OTSO i també amb la col·laboració d'altres patrocinadors, com és Andorra Turisme". Marot també ha recalcat que "aquest és un format de gran esdeveniment que acollim a la parròquia amb l'objectiu també de mobilitzar tot aquest turisme en temporades baixes, com és ara al maig, i que puguem tenir una molt bona afluència i ocupació, tant als hotels com als restaurants, als bars i també als punts comercials de la parròquia".



Un cop iniciada la competició ahir, amb la sortida de la distància de 120k -ara 99k- (que ha tingut el seu desenvolupament al llarg de la nit), avui s'han proclamat els primers vencedors i vencedores d'aquesta 99k, i també de les curses de 80k i 42k, que han tingut la sortida aquest dissabte, a les 6 h i a les 9 h, respectivament.



El vencedor de la marató de muntanya de 42k ha estat un encampadà, Samuel Ponce, que ha assolit la primera posició amb un temps de 5.00.43, seguit de Josep Roset (5.16.04) i Sergi Masip (5.24.32). Ponce ha travessat la línia de meta acompanyat de la seva dona i els seus fills, i ha afirmat estar "molt content d'haver pogut celebrar la victòria aquí, a casa, amb la meva gent", i també ha agraït la feina feta per l'organització, que "ha muntat un recorregut molt maco, molt ben senyalitzat tot i la dificultat de la meteorologia, i amb uns punts d'avituallament molt adequats".



En categoria femenina, la victòria ha estat per a Alisa Prokhorova, amb un temps de 6.36.04, seguida de Gladys Rotich (6.42.22) i Lorea Totorica (6.46.28). Prokhorova ha explicat que ha sigut "una cursa molt dura, ja que m'ha costat molt l'inici, i no ha estat fins a la meitat quan he aconseguit remuntar, però m'ha agradat molt l'experiència". Tot això abans d'assabentar-se que havia estat la guanyadora de la distància. Rotich, una de les atletes kenyanes que ha competit per primer cop al país, ha explicat que "estic feliç d'haver aconseguit arribar a la meta i del desenvolupament que he tingut, així com d'haver pogut gaudir d'aquesta magnífica cursa".



En la distància de 80k, en categoria masculina, s'ha produït un altre moment emotiu amb la victòria conjunta d'Edu Rodés i Roger Blat (10.36.28), tots dos amics, seguits de Jonathan Roque (10.57.50). "Guanyar ja és una sensació molt bonica, però fer-ho amb un company, amb un amic, no es pot descriure", han comentat tots dos atletes.



Finalment, en la cursa nocturna, la més llarga amb 99k , la victòria en categoria masculina ha estat per a Luís Alberto Fernández, amb un temps de 17.17.21, seguit de Manuel Hernández (17.17.23) i amb Raül Latre (17.45.29) tancant el podi.



Pel que fa a la categoria femenina, la primera corredora en arribar i que ha rebut també la gran ovació per part del públic ha estat Anastasia Ianina, amb un temps de 18.56.10, mentre que el segon lloc ha estat per a Anna Simón, amb un temps de 19.16.54, i Irene Guembe (20.14.46) ha assolit la tercera plaça. Ianina ha explicat que "ha estat una cursa duríssima, però m'ha encantat poder gaudir del paisatge, amb els llacs (Pessons) i la neu al voltant, així com tota la fauna amb la qual m'he creuat. Ha estat increïble".



Tots els resultats de la 41a OTSO Travessa d’Encamp es poden consultar aquí.

Les sortides d'aquesta 41a OTSO Travessa d'Encamp es completaran demà diumenge amb les curses de 21 km, amb sortida a les 08.30 hores, la de 12 km amb sortida a les 09.30 hores, i la de 7 km amb sortida a les 10.00 hores. L'entrega de premis serà també demà diumenge, entre les 13.00 i les 14.00 hores, a la mateixa plaça dels Arínsols.