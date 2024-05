Cardelús sortirà en 29a posició al Circuit de Barcelona-Catalunya

El pilot Xavi Cardelús prendrà diumenge la sortida des de la desena fila de la graella del 6è Gran Premi de la temporada després de situar-se a la 29a posició a la classificació combinada dels entrenaments classificatoris que s'han realitzat aquest dissabte al Circuit de Barcelona-Catalunya. A la sessió lliure del matí, el seu millor registre havia estat de 1.43.712, tot millorant en mig segon la volta ràpida de la primera carrera i rebaixant les tres dècimes que li va donar la passada temporada la' pole position' de la cursa del Campionat d'Europa de Moto2.

A la Q1 classificatòria, i amb l'asfalt més calent, ha costat més repetir el registre del matí. El temps assolit de 1.44.019 no li ha permès progressar més enllà del 15è lloc de la seva sessió, 29è a la combinada de la categoria. Al marge d'aquest resultat que el farà sortir força endarrerit, el ritme de cursa que ha marcat a l'entrenament lliure pot fer-li recuperar posicions a la cursa. "El balanç global del dia és bo, sobretot tenint en compte el que he fet al matí" ha iniciat Cardelús, en referència a la millora de temps aconseguida. Al classificatori, amb més temperatura a l'asfalt, ha declarat haver de fer un esforç extra quadrar una volta ràpida. "Amb l'equip tenim clar les coses, sabem els punts on he de millorar a l'hora de la classificació. Es tracta de continuar creixent" ha valorat.

Pel que fa al ritme mitjà, el motorista espera poder recuperar posicions "amb certa facilitat" en la final en un circuit on se sent "molt a gust". Amb tot, és conscient que haurà "de fer força" des del primer segon de la cursa, a causa de les mínimes distàncies de la categoria, la qual està "molt igualada" ha conclòs. El 6è Gran Premi té una previsió de 21 voltes, les quals iniciaran a les 12.15 hores de diumenge.