AE prepara una proposta de llei per regular la venda lliure de CBD

El grup parlamentari Andorra Endavant està preparant una proposta de llei per regular la venda lliure de CBD amb menys de 0,3 % de THC en totes les seves formes, basant-se en les normes europees i l’exemple francès que avui permet la comercialització del CBD sempre que contingui menys de 0,3 % de THC. Des del grup asseguren que aquesta iniciativa legislativa té l’objectiu de posar fi a les ambigüitats jurídiques actuals i d’alinear-se amb les recomanacions i estàndards europeus, oferint així un marc legal clar i segur per als comerciants i els consumidors de CBD a Andorra amb finalitats terapèutiques i cosmètiques.

El grup parlamentari Andorra Endavant va manifestar recentment que el marc jurídic andorrà és antiquat i les pràctiques d’incarceració de la Batllia en relació amb el CBD són il·legals segons els tribunals europeus. En aquest sentit, AE va recordar que el novembre de 2020, el TJUE havia dictaminat que la prohibició de la comercialització del CBD a França violava el dret europeu. El Tribunal havia conclòs que el CBD, una molècula present al cànnabis, no tenia «cap efecte psicotròpic ni cap efecte nociu per a la salut humana», retirant així tota base legal a nombrosos processos en curs a França.

A Andorra, la situació legal del CBD sembla encara més restrictiva. Des de AE recorden que un noi està a la presó preventiva des de fa més de set mesos per haver tingut flors de CBD. La posició d’Andorra Endavant és recolzada per arguments similars als utilitzats en el cas francès, destacant que el CBD no pot ser considerat com un estupefaent i que la seva comercialització no hauria de ser prohibida. Referint-se als precedents europeus, el grup espera un canvi de rumb de les autoritats andorranes i del posicionament dels grups parlamentaris de la majoria per tenir una legislació sòlida i per posar fi a pràctiques que consideren obsoletes, injustificades i injustes.

Des del grup parlamentari lamenten el no respecte del posicionament polític de la majoria referent al CBD: «Ara sí, ara no», i exposen que «és sorprenent que un govern que vol anar cap al mercat interior de la UE amb un Acord d’associació amb la UE no vulgui seguir-ne les regles i normatives. És del tot paradoxal».