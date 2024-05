La Travessa d’Encamp més internacional tanca amb èxit de participació

La 41a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp va concloure amb més de 1.300 inscrits finals de 40 nacionalitats diferents, uns records que van culminar l’èxit total de la cita. «Des del Comú d’Encamp fem una valoració molt positiva, la plaça està de gom a gom» va explicar el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot. A banda dels corredors kenians, que ja són un habitual i que venen amb l’ajuda del director d’OTSO Sports, Jordi Solé, es van veure esportistes de Nova Zelanda o Ucraïna, amb especial incidència en els espanyols i francesos.

Divendres al vespre es va donar el tret de sortida de la cursa més llarga, novetat de l’edició passada. Una ultra trail de 120 kilòmetres i 8.243 metres de desnivell positiu, però que, a causa de l’acumulació de neu en les cotes més altes, es va haver de retallar el recorregut i finalment els participants van completar 98 kilòmetres. En aquesta 41a edició, de 120 kilòmetres el guanyador en categoria masculina va ser Luis Alberto Fernández amb un crono final de 17h17’21» En categoria femenina, la victòria va ser per Anastasia Ianina, que va travessar la línia de meta en 18h 56’10». El nou director de l’OTSO Travessa d’Encamp, Pau Capell, va incidir en la dificultat afegida de la nit de la distància més llarga, on va haver-hi certs inconvenients. «17 persones van desviar-se sense voler-ho cap a un camí més curt que no estava implementat en el traçat», va explicar tot afegint que hi va haver una penalització d’una hora i mitja pertinent, que també ha estat en la puntuació.

Pel que fa a les curses dutes a terme ahir diumenge, en la cursa de 21k, en categoria masculina, es va viure un frec a frec molt intens fins al final per veure qui aconseguia prendre la victòria. Finalment, el guanyador va ser Theophilus Kipsang, amb un temps de 1h.51’.54’’. En la categoria femenina Judith Jerono, va pujar al més alt del podi amb un temps de 2h.10’.53’’.

Pel que fa a la cursa de 12k, aquesta també es va decidir en els últims metres, i finalment la victòria va ser per a Adrià Isal amb un temps de 1h.23’.32’’. En fèmines, Rianna Nelson va pujar a l’esglaó més al del podi finalitzant amb un temps de 1h.39’.03’’, informa l’ANA.