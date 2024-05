La dura derrota al Carlos Tartiere confirma el descens a Primera RFEF

L’FC Andorra va caure al Carlos Tartiere davant del Real Ovideo, provocant no només una dura derrota, sinó també confirmant el descens dels tricolors a Primera RFEF. Malgrat que era ja un descens partidament anunciat i que les opcions de salvació eren molt baixes, els de Ferran Costa van sortir al camp a donar-ho tot fins a l’últim minut, agafant-se a qualsevol fil d’esperança.

Durant la primera part de la jornada, no hi va haver gairebé ocasions, ni pels tricolors, ni pels asturians. Els de Ferran Costa, però, ho van intentar una jugada dins de l’àrea de Lobete, amb un xut que no va arribar amb prou contundència.

A la mitja part, el comptador seguia 0-0, les coses estaven difícils pels tricolors. Els resultats dels altres partits tampoc havien acompanyat, però els tricolors no van poder complir amb la premissa de sumar els tres punts en un duel prou ben controlat en el primer temps, però que s’ha trencat a la represa.

En la segona part, tot va anar de davallada pels de Ferran Costa. En el minut 66, el Real Ovideo va marcar el primer gol de la nit. Poc després, en el minut 74, el jugador de l’equip asturià, Paulino, va marcar un segon gol, que va anar seguit d’un altre al minut 89, que va acabar de sentenciar les possibilitats de remuntada de l’Andorra, a escaigs minuts de què sonés el xiulet final del partit, deixant així un marcador final de 3-0 i anunciant el trist descens dels tricolors a Primera RFEF, malgrat encara queda un partit a disputar.