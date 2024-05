La Policia rep la visita de la comissària en cap de l’oficina central nacional d’Interpol Madrid

La Policia ha rebut els darrers dies la visita de la comissària en cap de l'oficina central nacional d'Interpol Madrid, Carmen Muñoz. La representant de l'organisme a la capital espanyola va venir a Andorra amb motiu de la celebració de la patrona i va ser rebuda pel seu homòleg al Principat, el sergent major Robert Guirao, cap de l'oficina de cooperació policial internacional del cos de policia, amb el seu equip.

En el transcurs de la visita institucional, la delegació espanyola va fer entrega d'un obsequi commemoratiu per “plasmar i reforçar la sòlida relació i col·laboració existent entre les oficines centrals nacionals Interpol dels dos països”, segons indiquen des de la Policia.

El Principat d'Andorra es va adherir a l'organització internacional de Policia Criminal Interpol (OIPC-INTERPOL) l'any 1987, un organisme que compta actualment amb 196 països membres. L'oficina central nacional d'Andorra forma part de l'oficina de cooperació policial internacional i la seva funció principal és assegurar i desenvolupar la cooperació policial mútua en l'àmbit internacional, així com promoure la creació de projectes per lluitar contra el crim organitzat transnacional.

A banda de treballar conjuntament amb Interpol en matèries de cooperació policial, el cos de policia d'Andorra també participa activament en el seu funcionament organitzatiu. En aquest sentit, l'oficina central nacional d'Andorra va ser elegida membre del comitè executiu d'Interpol entre els anys 2016 i 2021. Actualment, aquest càrrec l'ocupa l'oficina central nacional Interpol Madrid, encapçalada per la comissària Muñoz. A més, cal recordar que el sergent major Guirao va ocupar el càrrec de delegat per Europa al comitè executiu d'Interpol del 2019 al 2021, sent rellevat per la cap de cooperació policial internacional d'Espanya, la comissària Alicia Malo, condecorada divendres durant la festivitat de la patrona de la policia.

Tot plegat posa de manifest “l'excel·lent col·laboració existent entre ambdós cossos policials”, així com el suport mutu en el si de l'organització internacional de Policia Criminal Interpol, en la qual representants dels dos països han ocupat càrrecs de gran rellevància després d'haver estat elegits pels 196 països que la integren.