L'FC Andorra es queda sense estadi al país

Amb el descens ja consumat després de la derrota d'ahir al Carlos Tartiere, l'FC Andorra té encara un altre fulletó obert, el de l'estadi. La setmana passada el Govern va aprovar l'obertura d'un concurs públic per contractar una empresa per dur a terme el canvi de gespa de l'Estadi Nacional i substituir l'actual sistema natural-hybrid per un artificial. Tot això, segons van apuntar des de l'Executiu, es faria entre l'agost d'enguany i el de l'any vinent, però aquest matí la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assenyalat que treballaran amb l'objectiu de fer el canvi aquest agost. Es tracta, doncs, d'una decisió que, de moment i si no hi ha una excepció de part de LaLiga, obliga l'FC Andorra a jugar durant uns mesos fora del país.

"Una vegada tinguem totes les propostes valorarem quina surt guanyadora i a partir d'aquí establirem el calendari", ha esmentat Bonell, afegint que la decisió ha arribat tenint en compte tots els clubs que han de jugar al Nacional el curs vinent. "La gespa natural difícilment pot aguantar totes les hores d'ús que se li donarà", ha completat al respecte, incidint que la voluntat és que totes entitats que hi juguin ho facin amb les millors condicions. "Ens hagués agradat una entesa entre totes les parts, sobretot entre el rugbi i l'FC Andorra, que ara per ara no sembla que sigui així, per la qual cosa des del Govern anem complint amb allò que estava establert per conveni", ha finalitzat la ministra.

Llavors, com s'ha esmentat, el conjunt tricolor està condemnat a estar sense estadi per a la pròxima temporada, ja que la 1a RFEF obliga ara per ara a jugar en gespa natural. Tot i això, i en aquest sentit, Bonell ha apuntat que aquest és un tema que encara han de treballar juntament amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF), així com amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per veure "si poden haver-hi excepcions". És a dir, demanar a la federació espanyola si l'FC Andorra podria jugar durant uns mesos en gespa artificial fins que l'estadi de la FAF estigui llest.

D'altra banda, la ministra de Cultura, Joventut i Esports també ha enviat un missatge d'optimisme al club de futbol, que ahir va perdre la categoria: "Ara s'ha de mirar al futur i amb uns nous objectius, que siguin amb poder tornar a Segona Divisió". A més, ha explicat que en les setmanes entrants es reuniran per parlar sobre el projecte de Borda Mateu.