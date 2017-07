Andorra vol tenir la traçabilitat i publicitat del tabac en 10 anys

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va confirmar ahir que la transitorietat de 20 anys demanada pel Govern en referència al tabac està en mans de la Unió Europea (UE) i que l’òrgan no donarà una resposta fins passat l’estiu. Saboya també va destacar que cal «aprofitar» els gestos per part de la UE en alguns àmbits poc populars, com el tabac, i que és precisament el que s’ha fet en les darreres negociacions.



Segons el ministre, malgrat que s’hagi demanat 20 anys, hi haurà altres aspectes que es tractaran amb més antelació, «a poder ser abans de 10 anys». Tot i això, va remarcar que encara no hi ha un calendari específic i que segurament es farà durant l’estiu.



Els punts que es volen avançar són els relacionats amb la traçabilitat dels paquets de tabac, la publicitat, els components químics dels cigarrets, les emissions o l’embalatge. La prioritat, però, recaurà en la traçabilitat i la publicitat.



Pel que fa a la traçabilitat, els paquets hauran de portar etiquetes identificatives per lluitar de forma estricta contra el tràfic il·lícit de tabac. I en el cas de la publicitat, els canvis aniran més encaminats a l’àmbit de la salut pública.

Comprensió / D’altra banda, el ministre va reconèixer que durant la darrera reunió mantinguda amb Brussel·les tampoc es va poder acomplir una fita que es venia perseguint des de fa temps: «Incloure el tabac dins de la Unió duanera». Tot i això, va remarcar que des de la UE es va mostrar força «comprensió» pel tema i que es va entendre que des de fa molt temps «el sector agrícola ha tingut una gran dependència pel món del tabac».



En aquest sentit, el ministre d’Afers Exteriors va afegir que el tabac continua aportant un 25% dels ingressos de l’Estat. A més, va subratllar que en cinc anys els impostos directes d’aquest sector han passat de suposar només un 5% a un 19%.

Últim acte de Saboya / La reunió amb Brusel·les va ser l’últim acte que Saboya va realitzar com a ministre d’Afers Exteriors, ja que a partir d’ara, deixarà el relleu a Maria Ubach perquè sigui ella qui encapçali les negociacions. Al respecte, Saboya va remarcar que fins ara s’han fet avenços «molt significatius» respecte a les posicions inicials i que no té cap dubte que deixa tot el procés d’acostament europeu bones mans. H