Notícia Mor un jove de 25 anys en una granja d’Ogern

Un jove de 25 anys va morir aquest dissabte passat a la nit en una granja del nucli d’Ogern, al municipi alturgellenc de Bassella. Segons han comunicat posteriorment els Mossos d’Esquadra, la víctima, que s’encarregava de l’explotació, hauria caigut a una arqueta d’aigües pluvials, just al costat d’una bassa de purins, i va perdre el coneixement a causa dels vapors, informa RàdioSeu.



Segons ha informat aquest dilluns el diari Regió 7, el noi, Xavier Serra, gestionava actualment la finca juntament amb la seva companya sentimental, amb qui s’havia de casar a l’octubre. A més a més el jove, nascut a Cardona, estava molt vinculat al Corre de Bou i a la Festa Major d’aquesta població i també era membre de la colla dels Castellers de Berga.



Per tot plegat, la notícia ha causat commoció tant al sud de l’Alt Urgell com al Bages i al Berguedà. Serra va estar enterrat aquest dilluns a la seva població natal. Al funeral hi va assistir l’alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens, que va expressar el suport a la família de la víctima.