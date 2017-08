Els cultius de tabac de Sant Julià, els més danyats per la calamarsa

Sant Julià de Lòria és la parròquia on més han resultat perjudicades les plantacions de tabac arran de les calamarsades de l’estiu, segons dades facilitades per l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra (APRA). Tot i que l’entitat encara no té dades definitives, des de finals de juny fins al 6 d’agost té comptabilitzades més de 2,2 milions de plantes danyades per les fortes precipitacions. Això significa que hi ha afectats 13.058 quilograms de tabac. Ara bé, des de l’APRA ressalten que això són dades acumulades i no reals. Això significa que en el cas que una plantació hagi patit els estralls de més d’una calamarsada es comptabilitza dues vegades.



D’altra banda, aquestes dades fan referència a les declaracions dels agricultors, però encara falten les conclusions dels pèrits que no estaran llestes fins al setembre.



En el cas de Sant Julià, les fortes precipitacions s’han saldat amb més de 510.000 de plantes danyades. Això, representa un 23% dels perjudicis totals.



En segon lloc, se situa la parròquia de la Massana on les pedregades han afectat prop de 450.000 plantes, cosa que és un 20,2% del total. De ben a prop, li segueix Andorra la Vella on les precipitacions han damnificat prop de 430.000 plantes, un 19,2%. També per sobre la barrera dels 400.000, es troba la parròquia encampadana on s’han perjudicat un total de 407.000 plantes. Això representa un 18,3%.



En el cas d’Ordino, s’han malmès prop de 200.000 plantes que és un 8,9%. Canillo també ha estat una de les parròquies menys afectades i en aquest cas s’han danyat gairebé 160.000 plantes, és a dir, un 7,1% del total. Finalment, Escaldes-Engordany és la parròquia on l’afectació ha estat més lleu. En aquest cas, les pedregades han tingut repercussió al voltant de 67.500 plantes, un 3% del total.

Per dates / Aquestes dades corresponen a les calamarsades que han tingut lloc al llarg de l’estiu. En concret, l’APRA té registrades afectacions el 27 de juny, 6, 10, 21 i 23 de juliol, així com el 6 d’agost.



Amb diferència, el dia que es van registrar més danys és el passat 6 d’agost. En aquella ocasió, les precipitacions van causar estralls a 1.116.003 plantes, és a dir, prop de la meitat dels cultius afectats durant tota la campanya d’estiu. Així mateix, les calamarsades van repercutir en les set parròquies. De fet, en el cas d’Escaldes-Engordany és l’únic dia en el qual es van registrar danys. Aquesta xifra, però, es podria incrementar perquè els agricultors tenen fins a cinc dies hàbils per declarar els perjudicis i, per tant, disposaven fins divendres passat. Per aquest motiu, l’APRA encara no disposa dels resultats finals de les afectacions registrades durant aquesta jornada.



En segon lloc, el dia en el qual es van registrar més danys va ser el 27 de juny. En aquella ocasió, la calamarsada només va afectar Sant Julià de Lòria, però va malmetre al gairebé 390.000 plantes.



El 10 de juliol es van danyar prop de 339.000 plantes i, en aquest cas, la parròquia més perjudicada va ser Andorra la Vella on es van malmetre més de 200.000

plantes. La calamarsada, en aquesta ocasió, també va afectar la Massana i Sant Julià de Lòria.



Les precipitacions del 23 de juliol van tenir com a la seva principal víctima Encamp. Aquest dia, es van malmetre prop de 250.000 plantes, de les quals més de 205.000 van ser d’aquesta parròquia. Així mateix, també van deixar danys a Canillo.

La Massana, Ordino i Canillo també van patir les conseqüències de les pedregades el passat 21 de juliol. En aquest cas, entre les tres parròquies, van deixar un balanç de més de 117.000 plantes malmeses.



Finalment, el dia que es van registrar menys perjudicis va ser el 6 de juliol. En aquella ocasió, la calamarsada només va afectar la Massana, on va perjudicar prop d’11.000 plantes.

Grau d’afectació / Encara es desconeix, però, quin és el grau d’afectació. Per això, es requereix el resultat final dels pèrits. Els perjudicis a les plantes es valoren en un rànquing de l’u al quatre. En tots els casos, el tabac es pot comercialitzar, excepte, en el grau quatre. Amb aquesta xifra es considera que estan sinistres totals i, per tant, no es poden vendre.