Andorra i Hongria negociaran el CDI a partir de l’any vinent

El ministre d’Afers Exteriors i Comerç d’Hongria, Peter Szijártó, de visita oficial a Andorra, i la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, van informar ahir sobre l’inici de les negociacions per a un Conveni per evitar la Doble Imposició (CDI) que tindrà lloc a principis de 2018.

Segons la ministra Ubach, el CDI «serà una eina per reforçar la cooperació econòmica entre els dos països». El 2018 també s’organitzarà una «missió d’Hongria a Andorra», que donarà a conèixer les oportunitats andorranes a les empreses hongareses, segons va explicar la titular de la cartera d’Exteriors.

Unió Europea

El ministre hongarès va plantejar que «la Unió Europea només pot ser forta si els països són forts». Per aquest motiu pressionaran perquè «es respectin les especificitats andorranes i es mantingui la seva economia forta».



També donaran suport a l’acceleració de les negociacions i l’hongarès va assegurar que s’ha de garantir que la lliure circulació de persones «no causi danys al país». Així mateix, Szijjártó va considerar que la defensa de les especificitats sobiranes és una posició unànime dins dels països de l’Europa central.

Esforç d’obertura

Szijjártó va celebrar els esforços fets en matèria d’obertura econòmica per part d’Andorra i va defensar la política d’impostos baixos per fomentar la competitivitat dels països, que ha de decidir cada Estat, va valorar. «L’harmonització de les taxes mata la competitivitat de la UE», va assegurar.

La visita de Szijártó d’ahir va representar la primera visita oficial d’un ministre hongarès al país i va anar acompanyada de les consegüents reunions diplomàtiques amb el cap de Govern, Toni Martí, i amb diferents tècnics del Ministeri d’Exteriors i la ministra Ubach. En aquestes reunions es van tractar aspectes de cooperació bilateral, i es va analitzar l’evolució de les negociacions per tancar l’acord d’associació amb la Unió Europea. En aquest sentit, Szijártó va manifestar que Hongria «dona suport a la posició favorable als períodes transitoris», en qüestions com el tabac.