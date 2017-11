La dona representa el 55,3% dels que cobren el sou base o inferior

La dona representa un 55,3% dels assalariats que perceben el salari base o inferior. Això suposa un 19% més del sexe femení que del masculí que cobren un màxim de 991 euros (segons el sou mínim establert per al 2017); de cada deu, sis són dones i quatre són homes. En xifres absolutes, significa que hi ha 2.690 treballadores amb aquest sou mensual, davant de 2.176 homes, és a dir, 514 més. En total, a Andorra hi ha 4.866 persones en aquesta franja de guanyis mensuals, segons les dades de la CASS de l’agost, sobre un total de 36.684 assalariats donats d’alta a la seguretat social.

Les dades les publica el Butlletí del Consell General d’ahir, en resposta a una pregunta de la consellera general independent, Sílvia Bonet, qui va requerir les dades del salari base desglossades per rangs i per sexe «per conèixer l’impacte de la perspectiva de gènere en els sous», informa l’ANA.

Com més puja el salari, menys dones

Pel que fa als rangs, en el tram salarial base entre 991,47 euros i 1.200 euros hi ha 5.140 treballadors –sempre segons les dades d’agost de la CASS, les últimes publicades–, dels quals 2.926 són dones i 2.214, homes; entre 1.200 i 1.500 euros, hi ha 7.113 assalariats, dels quals 3.984 són dones i 3.129, homes.

Dels que perceben 3.000 euros al mes, hi ha gairebé el doble d’assalariats del sexe masculí que del femení

En el tram entre 1.500 i 2.000 euros, dels 8.439 treballadors del país, 4.054 són dones i 4.385 són homes; entre 2.000 i 2.500 euros, hi ha 4.932 persones, 2.126 dones i 2.806 homes; que cobrin de 2.500 a 3.000 euros mensuals hi ha 2.593 assalariats, 1.117 dones i 1.476 homes i, finalment, en el rang de més de 3.000 euros, de les 3.601 persones del país amb aquest salari, 1.238 són dones i 2.363, homes.

De l’anàlisi per rangs es constata que, com més baix és el tram de salari base, més dones hi ha; en canvi, com més puja el rang salarial, a partir dels 1.500 euros, més homes hi ha en la franja. La diferència es nota, sobretot, a partir dels 3.000 euros, ja que hi ha 1.125 assalariats homes més que de dones, és a dir, gairebé el doble (47,8% més).

Disminució progressiva al sou base

La CASS ha facilitat al Consell General l’evolució de les dades des del novembre del 2015, quan hi havia 35.255 assalariades (17.805 homes i 17.420 dones). Des d’aleshores, es constata que el nombre de persones que pertanyen al tram de 991,47 euros o menys ha anat disminuint progressivament, tant en homes com en dones. També es desprèn que el rang salarial majoritari, també en els dos sexes, correspon entre els 1.200 i els 2.000 euros. De fet, segons les dades d’Estadística, el sou mitjà actual és de 1.985,24 euros mensuals, segons les xifres desglossades del passat mes de juliol.