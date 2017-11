Martí nega un pacte amb UL i diu que DA anirà en solitari a les eleccions

El cap de Govern, Toni Martí, va negar ahir que s’hagi tancat un pacte amb Unió Laurediana (UL) per anar junts a les llistes parroquials o nacionals i va afirmar que «a hores d’ara» Demòcrates per Andorra (DA) es presentarà en solitari a les eleccions generals. Martí va confirmar que s’ha reunit diverses vegades amb el líder del principal partit de l’oposició, Josep Pintat, però va emmarcar les trobades en la voluntat d’aconseguir consens en temes cabdals com l’acord d’associació amb la Unió Europea. En aquest sentit va afirmar que «em reuniré amb Pintat tantes vegades com sigui necessari».



Amb tot, el líder de l’Executiu va deixar clar que de cara a les properes eleccions està atent i «observa els moviments» dels partits. Així, també va afegir que «no ens podem tancar les portes a res» i va indicar que «caldrà analitzar» totes les propostes. Toni Martí també va fer referència a la proposta del president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, recordant que «hi ha excaps de Govern que volen fer una plataforma multicolors per parar a DA» i els demòcrates «hem de mantenir el cap fred».

La decisió de Pintat

L’altre implicat en l’hipotètic pacte UL-DA per als comicis generals, Josep Pintat, també va desmentir que l’acord s’hagi tancat. En aquest sentit, el president del Grup Parlamentari Liberal va recordar que encara no se sap quan de temps li queda a la legislatura vigent i que la prioritat són els reptes que ara hi ha sobre la taula com l’apropament a Europa.



D’altra banda, el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, va explicar ahir que encara no ha decidit si es presentarà com a candidat a cap de llista de les pròximes eleccions generals. Liberals d’Andorra va aprovar dimarts passat en una reunió de l’executiva tirar endavant el procés de primàries per escollir el nou número u del partit. Els militants interessats en liderar el projecte tenen temps fins el proper 8 de desembre per presentar-se.



«Encara queden quinze dies per decidir, és molt de temps», va considerar Pintat tot afegint que la decisió requereix d’una «reflexió personal, familiar i política». Sense anar més enllà, el parlamentari va insistir en dir que «em vaig presentar sota un projecte concret i ara s’ha iniciat un procés en què es poden formar coalicions amb diferents formacions, d’ideologies diverses, i el programa queda relegat».