Guillamet troba la imatge d’un camell de més de 14.500 anys

L’especialista andorrà en restauració, Eudald Guillamet, ha localitzat una pintura d’un camell en una cova dels Urals Sur, que tindria una edat d’entre 14.500 i 37.700 anys, quan no hi havia aquest animal a la zona. En concret, l’exòtica imatge es va localitzar a la cova de Kapova (Urals del sud), on Guillamet havia estat convidat per l’Oficina Estatal de Protecció del Patrimoni Cultural de Bashkiria per examinar la cavitat. Aquest descobriment confirma la creença dels investigadors que els artistes en el Paleolític superior migraven llargues distàncies.

La imatge està pintada amb ocre vermell i, a més, està parcialment deliniada amb carbó

Al detall, es tracta d’una imatge amb la forma d’un camell amb dues gepes que està pintada en ocre vermell i parcialment delineada amb carbó. «L’edat dels dibuixos en aquest panell no pot establir amb precisió encara, però els resultats de la datació de l’urani-tori dels dipòsits de calcita en què està pintada la imatge, i que la cobreixen, mostren inequívocament que va ser realitzada durant l’era Paleolítica superior, que no és anterior a fa 37.700 anys i no fa més de 14.500 anys. En el curs de l’excavació de la cova de Kapova, només la capa superior de dipòsits amb vestigis d’activitat dels artistes del Paleolític, al voltant de 17.000 a 19.000 anys enrere, s’ha datat fins ara», va concloure V.S. Zhitenev, de la Lomonosov Moscow State University, que va dirigir la investigació, segons recull Europa Press.



Les característiques artístiques i la disposició de les imatges, així com les empremtes de l’activitat humana a la cova, mostren que les tradicions d’organització dels santuaris subterranis en el Paleolític superior es van originar a la regió franco-cantàbrica. No obstant això, a una distància tal del principal grup europeu de llocs de coves amb pintures murals, inevitablement van sorgir aspectes específics locals en el desenvolupament de les tradicions gràfiques.



La llarga evolució de les tradicions de l’art rupestre a la regió es revela pel fet que les persones que vivien als Urals del Sud durant l’Edat de Gel no només van pintar imatges de cavalls, bisons, mamuts i rinoceronts llanuts que estaven disseminats en les coves europees, sinó representacions de la fauna local. L’anàlisi d’eines de pedra confirma la suposició.



«És molt significatiu que aquest camell confirmi vívidament la teoria de la direcció de les connexions Volga-Caspi entre les persones que van crear el santuari a la cova de Kapova. Aquesta suposició es va basar primer en l’ús d’ornaments de petxines fòssils portades del Caspi. A més, aquesta teoria és molt interessant en termes d’una possible manera en què les tradicions de crear santuaris de coves amb pintures murals podrien haver-se estès», va explicar Vladislav Zhitenev.



La cova de Kapova es troba en Baixkíria, a 400 quilòmetres d’Ufa, al territori de la reserva natural de Shulgan-Tash. La cova és un dels llocs més famosos que contenen art parietal paleolític a Europa.

Especialista rupestre a escala mundial

Un reconegut especialista de l’àmbit de la pintura rupestre i mural. Així és l’andorrà Eudald Guillamet, amb una trajectòria que és reconeguda a escala mundial.



En un primer moment, Guillament va estudiar Belles Arts a Barcelona i posteriorment va obtenir la llicenciatura de Conservació i Restauració de Béns Culturals a la Universistat de la Sorbona de París.



Després d’això, va començar el seu camí en el món de la restauració i amb vincles amb el patrimoni andorrà. Això el va portar a treballar amb Pere Canturri cap al 1970.



A continuació va assumir el càrrec de cap del Servei de Restauració del Govern del Principat, que va ocupar el 1975 i el 1992.

Una de les seves fites en l’àmbit nacional va ser formar part de l’equip que va descobrir els murals de Sant Serni de Nagol (1976), a Sant Julià. També va participar en la restauració d’aquesta obra.



Però la seva tasca va més enllà del seu país d’origen. A Espanya ha intervingut en la restauració de pintures murals de la zona de Llevant com Ulldecona, Valltorta, La Sorga o Cogull, entre d’altres.



A més, també ha estat consultor en organismes internacionals com la Unesco. Això l’ha portat a formar part de missions internacionals que l’han portat arreu del món com Iemen, Egipte, Jordània, Bolivia, Mongòlia o Espanya.



Ara, la seva darrera descoberta es tracta d’un exòtic camell pintat amb ocre i vermell, parcialment delineat amb carbó, que es troba a la cova de Kapova (Urals del sud). L’especialista hi va anar convidat per l’Oficina Estatal de Protecció del Patrimoni Cultural de Bashkiria per explorar la cova i la seva tasca han donat fruits, ja que ha pogut trobar aquesta singular imatge.