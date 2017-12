La UE posa el Principat a la llista de països que han de millorar

L’Ecofin, el grup format pels 28 ministres d’Economia de la Unió Europea (UE) i que és un dels engranatges bàsics del Consell Europeu, va fer públic ahir el seu primer llistat oficial de 17 paradisos fiscals, entre els quals no es troba Andorra, tot i que el Principat es menciona a l’àrea grisa de l’informe, és a dir, es troba entre un dels 47 països que tenen elements a millorar abans que acabi l’any vinent, si no volen acabar inclosos en la propera actualització del llistat de paradisos fiscals, que tindrà lloc durant l’any que ve.



El problema que assenyala l’informe respecte d’Andorra està relacionat amb el règim impositiu, segons es llegeix a la pàgina 15 del mencionat document, on també s’especifica que les jurisdiccions que hi consten tenen el compromís amb la UE de solucionar el conflicte abans de la fi del 2018.



Les modificacions pendents per la qual s’assenyala al Principat són la millora de les exempcions i derogacions que es preveuen al vigent Impost de societats i IRPF, uns canvis que el Govern va assegurar ahir que «ja han entrat a tràmit parlamentari i estaran enllestits aviat». Brussel·les supervisarà que els canvis es realitzin efectivament, el que preocupa la UE, en el cas d’Andorra, és l’existència de règims fiscals preferencials i és que l’Ecofin vol evitar que els anomenats països tercers puguin explotar les desigualtats entre els sistemes fiscals i perjudiquin les economies dels 28 països membres.



Sota el mateix epígraf en què apareix Andorra al document de l’Ecofin, es troben països tan diversos com Liechtenstein, Botswana o Vietnam però també Suïssa. L’organisme ha necessitat més de dos anys de negociacions per configurar la llista feta pública ahir, resposta, en part, als escàndols dels papers de Panamà, el Luxleaks i els papers del Paradís.



Tot i això, el vicepresident econòmic de la ComissióEuropea, Valdis Dombrovskis, va lamentar la manca d’ambició de les sancions als països de la zona negra, tots Estats de fora del continent.

Els 17 països que la configuren són: Samoa americana, Barbados, Bahrain, Bahames, Guam, Corea del Sud, Macau, Illes Marshall, Mongòlia, Namíbia, Palau, Panamà, Saint Lucia, Samoa, Trinidad i Tobago, Tunísia i els Emirats Àrabs Units.

Tècnics de l’Hisenda espanyola assenyalen Andorra

El sindicat de tècnics del Ministeri d’Hisenda Gestha va fer pública ahir també la seva pròpia relació de paradisos fiscals, que coincideix amb l’Ecofin a l’hora de llistar el Principat a la zona grisa, juntament amb països europeus com Irlanda o Luxemburg, que no apareixen a l’enumeració europea. Segons Gestha, la seva identificació és «molt més ambiciosa» i lamenten que els llistats oficials s’elaborin «incloent-hi criteris polítics». El sindicat assenyala en el document 130 territoris offshore, distribuïts segons la capacitat per afavorir l’evasió fiscal entre una llista negra de 30 països i una altra grisa de 100, en la qual s’inclou Andorra.

El sindicat va indicar que el llistat europeu de països no cooperants hauria d’incloure tots els territoris amb escassa o nul·la tributació d’opacitat apreciable en els àmbits bancari, registral i mercantil. També va considerar que les sancions de la Unió Europea cap als països no cooperants haurien de ser més severes i incloure les empreses, bancs, advocats, assessors fiscals que hi participin.