Cinca celebra l’exclusió de la llista ‘negra’

«El més important és que no estem a la llista negra», va valorar el ministre de Finances, Jordi Cinca, respecte del document fet públic ahir per l’Ecofin que assenyala els paradisos fiscals a escala global. «Quan vam definir el full de ruta pel 2017, l’objectiu va ser no aparèixer a la llista negra», va revelar Cinca. «Pel que fa a la segona llista, nosaltres l’entenem com una de trànsit per la qual sentim també satisfacció perquè hi apareixem per una qüestió molt puntual de règims especials que ja s’està resolent», va dir el ministre, en referència la «imminent» aprovació de la modificació de l’Impost de societats en termes de comerç internacional que «els grups parlamentaris estan analitzant ara mateix».



Cinca va augurar que «durant el 2018 Andorra podrà ser reconeguda com un país plenament complidor», després de l’aprovació d’aquestes modificacions, sempre que «es mantinguin les actuals condicions d’avaluació», va advertir el titular de Finances.



Respecte dels efectes que pot tenir el document de l’Ecofin sobre les negociacions d’associació amb la UE en què el país es troba immers, Cinca va assegurar que «el document demostra que Andorra ha fet els deures en matèria d’homologació fiscal i això suposa només avantatges a l’hora de tractar amb Europa».



Per la seva banda, la directora general d’Andorran Banking, l’Associació de Bancs d’Andorra, va assegurar a través d’un comunicat: «És un reconeixement internacional de molta importància, un més, a la tasca realitzada pel sector bancari i el país en la seva adaptació als estàndards internacionals de transparència més exigents». El mateix comunicat, en una referència velada a l’anomenada llista grisa, assegura que el que fa la UE és «informar de l’estat actual i avenços dels compromisos adquirits per les diferents jurisdiccions», alhora que explica que Andorra modificarà el marc impositiu durant el 2018.



Des de l’oposició, el conseller general d’ SDP, Víctor Naudi, va considerar que «la situació és molt preocupant perquè Martí només s’omple la boca dels avenços aconseguits en matèria fiscal i aparèixer a la llista demostra que no s’han fet. Des del 2015 estem advertint que la fiscalitat del país és massa baixa».



Encara des de Brussel·les, el ministre espanyol d’Economia Luis de Guindos va parlar sobre l’aparició del Principat al document de l’Ecofin: «Andorra està a la gris però el nostre desig és que passi a la llista blanca», va dir. «Tots estem d’acord que les autoritats andorranes faran tot el possible per sortir d’aquesta llista intermèdia», va manifestar de Guindos.