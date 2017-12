El Govern farà una residència d’artistes a la Massana

El Govern va aprovar ahir adjudicar el concurs públic per a la selecció d’un contractista general de la construcció per l’execució de les obres de condicionament d’un espai com a residència d’artistes a l’edifici del Quart de la Massana. Les obres tindran un cost de 56.198 euros i el termini d’execució dels treballs serà de vuit setmanes.

La voluntat d’aquesta adjudicació és adequar l’espai esmentat com a residència perquè pugui ser ocupada per artistes forans quan aquests vinguin al Principat a actuar o en el marc de jornades culturals. La mesura s’engloba dins del programa d’intercanvi d’artistes que està impulsant el Ministeri de Cultura i està oberta a totes les disciplines creatives.

Col·laboracions

L’objectiu principal serà establir col·laboracions amb diferents entitats d’arreu del món que disposin de programes de residència i d’intercanvi similars al impulsat des d’Andorra. Un cop es tanquin tots els acords previstos, es posarà en coneixement de tots els col·lectius interessats la primera convocatòria per cer partícips del programa i formar part de l’intercanvi.

Segons va matisar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, l’edifici del Quart també podrà ser utilitzat pels artistes del país com a espai d’assaig o d’intercanvi d’experiències i coneixements.

D’aquesta manera, s’intentarà utilitzar la infraestructura per donar facilitats als artistes nacionals i ajudar als forans que venen a actuar al país perquè tinguin una zona de confort on poder desenvolupar els seus assajos i trobar-se amb altres entitats o persones del món artístic. H