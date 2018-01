Camp explora l’opció d’ampliar el mercat a Mèxic i Colòmbia

La fira Fitur que s’està celebrant aquests dies a Madrid sempre dona per a noves oportunitats dins el món del turisme i Francesc Camp vol aprofitar-les, com va demostrar ahir. El ministre de Turisme va mantenir reunions bilaterals amb la viceministra de Turisme de Colòmbia, Sandra Howard, així com amb la subsecretària de Turisme de Mèxic, Maria Teresa Solís, amb l’objectiu d’avaluar la opció d’oferir Andorra com un destí de vacances al centre i el sud d’Amèrica.

A la reunió amb Solís, Camp va mostrar interès en conèixer els operadors turístics que oferten destinacions de muntanya a Europa i la subsecretària mexicana l’ha convidat a organitzar una trobada de presentació a la Ciutat de Mèxic per donar a conèixer l’oferta.

En la reunió amb Howard es va fer un seguiment de l’acord de col·laboració signat entre els dos països el 2013. La viceministra colombiana ha mostrat el seu interès a intercanviar experiències i coneixement en l’àmbit del turisme de neu i muntanya.