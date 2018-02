Ordino Residential Mountain Resort

Rafael de La-Hoz Architects ha guanyat el concurs pel disseny del projecte residencial de luxe que es desarrollarà a la parròquia d’Ordino, proposat per Andorra Sotheby’s International Realty.

Aquest projecte d’iniciativa privada contempla la construcció d’un límit de 45 habitatges exclusius, dissenyats amb la máxima modernitat i confort sense perdre la seva vinculació amb l’inigualable entorn on s’edificarà.

Vivendes de luxe dins d’un conjunt residencial privat amb amenitzacions i serveis propis, amb una distribució d’entre 150 i 600 m2 i repartides en sis unitats immobiliaries per edifici.

Cada un dels immobles estarà disposat de manera que les zones de dia s’obrin a la magnífica panoràmica que ofereix l’entorn a través de grans vidrieres, mentre que la zona de nit quedarà ubicada a la part posterior, totalment exterior.

Andorra Sotheby’s International realty

A l’experiència i coneixement de més de 25 anys del mercat immobiliari del Principat d’Andorra, s’uneix la reconeguda marca mundial de propietats de luxe. Andorra Sotheby ‘s International Realty, és l’única immobiliària d’Andorra que combina exclusius estils de vida acords a luxoses propietats i singulars projectes residencials. Andorra Sotheby ‘s International Realty té la missió de donar cobertura a les múltiples exigències del mercat vinculat al luxe i atén tant el mercat immobiliari d’alt standing nacional com internacional al Principat d’Andorra i a nivell mundial. Andorra, un paradís també en seguretat

El Prinicipat d’Andorra, per les seves característiques fiscals, és un indret privilegiat per a les inversions i perspectives de futur, així com, un dels indrets amb més seguretat mundial.

Aquesta circumstància el converteix en un país molt atractiu, no només pel seu entorn idíl·lic, el seu gran domini esquiable i el seu gran centre comercial, sinó també per inversors que vulguin millorar la seva qualitat de vida.