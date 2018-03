Martí diu que el seu germà «ho està passant malament»

El cap de Govern, Toni Martí, va aprofitar la pregunta del liberal Ferran Costa sobre les polèmiques adjudicacions directes que es van fer a l’empresa Spai, per destacar que Ot Martí, el responsable de l’empresa, és a dir, el seu germà, «ho està passant malament», sobretot per l’exposició mediàtica de les contractacions. Martí va reiterar que no es va fer un concurs públic perquè només hi havia l’opció d’Spai per encarregar-se del manteniment del hardware i el software de tot el maquinari IBM de l’administració pública.



Martí també va tornar a justificar el caràcter d’urgència de l’adjudicació. Costa va lamentar que el procés urgent es deu a una «falta de previsió», mentre que el cap de Govern va argumentar que es va fer per evitar que el sistema de manteniment quedés aturat durant uns mesos. «Tota la documentació ja ha estat posada en mans de la Fiscalia perquè analitzi a fons l’adjudicació i es faci públic tot», va recordar Martí, mostrant-se satisfet de la feina activa d’investigació de la Fiscalia.



Per la seva banda, el conseller general del PS, Pere López, va lamentar que la formació socialdemòcrata encara espera rebre un altre document vinculat amb l’adjudicació del 2018. López va denunciar la pràctica d’esperar que s’acabi la contractació per realitzar-ne una altra «a corre-cuita». Martí, al torn de rèplica, va garantir que rebria tota la informació permanent sobre l’última contractació.



L’enrenou al voltant de l’empresa Spai va sortir a la llum a principis del mes passat, després que es publiqués la documentació de l’adjudicació al BOPA. El Govern sempre ha defensat que les contractacions es van fent complint amb la Llei de contractació pública i que es va optar per l’opció directa perquè l’empresa Spai era l’única reconeguda per la multinacional IBM per fer els serveis de manteniment dels equips informàtics.