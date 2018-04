El Vallbanc fa un pas de gegant per revalidar el títol

Als play-off, els enfrontaments directes són vitals per tal d’assolir els objectius. La jornada comptava amb el duel entre els dos primers classificats, que tenien la data subratllada de cara a les seves aspiracions. Qui en va treure profit va ser el Vallbanc FC Santa Coloma, que obre escletxa al capdavant de la taula després de superar per la mínima i en els darrers instants del partit a la UE Engordany.

Els dos conjunts eren ben conscients de la importància del matx a aquestes alçades de la temporada. El Vallbanc es va acabar imposant per la mínima (0-1). Cap dels dos conjunts volia perdre i anava camí de concloure amb l’empat a zero inicial, però Sosa al minut 87 desequilibrava el marcador i donava el triomf als colomencs, que són encara més líders. Sumen 54 punts, quatre més que l’Engordany.

L’FC Lusitans es va imposar en el temps de descompte al Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià (2-3). El duel va viure ple d’alternatives. Els primers en veure porteria va ser el Lusitans, amb la diana de Ramael al 28. Però ben poc els va durar l’avantatge perquè només dos minuts més tard Joel transformava un penal per fer l’empat. Els lauredians al 42 capgiraven el resultat mitjançant Pi i en aquesta ocasió la igualada es va tornar a produir de manera ràpida, amb Méité marcant al 44. A la represa els moviments en el marcador que s’havien vist al primer temps no es van produir. Quan semblava que el matx acabaria en taules, Ramel al 91 marcava per donar la victòria al Lusitans.

El Penya Encarnada d’Andorra està reaccionant en els play-off per a la permanència. Prova de salvar la categoria i sortir de la cua de la classificació per no baixar de manera directa. En aquest tram decisiu porta dues victòries consecutives. Va ser capaç de derrotar a la UE Santa Coloma per 0-1. L’únic gol de l’enfrontament va ser obra de Vergara al minut 56.

L'Inter Club Escaldes va aconseguir remuntar en els darrers instants del partit contra el Nóbrega Constructora FC Encamp (2-3). El duel s'havia posat molt de cara pels encampadans, que manaven per dos gols de diferència al minut 59, amb dianes de Bríñez i Matos. Però arribava la reacció escaldenca. Peralta al 65 reduïa diferències i al 85 el mateix jugador aconseguia l'empat de penal. Al 94, l'Inter capgirava el marcador amb el gol de Virgili.