La CASS va reduir la morositat un 20% l’any 2017

La CASS va aconseguir reduir la morositat un 20% durant l’any 2017. Així ho posen de manifest les dades que es van presentar durant la celebració del consell d’administració que es va fer ahir per tal de fer balanç de l’àrea de control administratiu. Així, en total es van notificar 1.455 expedients de morositat, un 20% menys que el 2016, es van dur a terme 153 controls domiciliaris a assegurats en incapacitat temporal i es van incoar 876 expedients dels quals 111 van ser sancionadors i 765 no sancionadors però que van suposar un advertiment.



D’altra banda, el consell d’administració també va aprovar les propostes de sostenibilitat de la branca de jubilació i ja les ha fet arribar al Govern perquè es treballin en comissió. Per últim, la CASS també va informar que ha incorporat el medicament Maviret com a medicament especialment costós cobert per la CASS per a l’hepatitis C.