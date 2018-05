L’A vol més «autonomia» en els estudis superiors

Els liberals consideren que els centres d’ensenyament superior del país han de tenir «més autonomia» per decidir els seus plans d’estudis i no està sotmesos a «criteris polítics, que dependran del ministeri de torn». En aquest sentit, el grup ha presentat diverses esmenes a la al projecte de llei d’ordenament del sistema educatiu, de la Universitat d’Andorra i de l’ensenyament superior per tal que sigui l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) qui aprovi els plans d’estudis en comptes del Govern com passa actualment. «Des del nostre entendre i des del Pla Bolonya ha estat així, la línia a seguir per les universitats europees és mantenir la màxima autonomia respecte les institucions polítiques i això passa per tenir independència», va exposar el liberal Ferran Costa.



D’altra banda, els liberals també consideren necessari mantenir l’edat d’accés dels infants al sistema educatiu andorrà en tres anys i no en dos i mig com proposa el nou text legislatiu. També volen que es mantinguin els dos docents per classe a maternal, ja que entenen que així es reforça la inclusió i es millora la immersió lingüística, ja que un vehicula en català i l’altre en francès.



Així mateix, Costa va presentar una altra esmena per tal que els requisits per accedir a una plaça de professor siguin «menys arbitraris». En aquest sentit, es proposa especificar conceptes com «suficient» o «part important».