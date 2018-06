La selecció suma la primera derrota davant Gal·les

En la vuitena ocasió en què s’enfrontaven Andorra i Gal·les, el combinat britànic va aconseguir la primera victòria. Es va imposar en el segon matx seguit per 3-4. El dia abans, eren els de Xavi de la Rosa qui havien guanyat de manera ajustada (2-1).

Qui obria el marcador en aquest darrer enfrontament era Neira, al minut 2 i a pilota aturada. Thomas no tardava en tornar a posar l’empat a l’electrònic i els visitants abans del descans materialitzaven dos gols més, obra de Zaulkarian i Hugh, per encarar la segona part amb avantatge. La segona part començava de la millor manera, ja que al primer minut els gal·lesos marcaven en pròpia porteria. Tot i trobar-se amb aquest cop inicial, no van venir-se a baix i aconseguien ampliar diferències en el marcador. Davies materialitzava el quart gol. Regalo va retallar distàncies, però els andorrans no van poder marcar de nou per igualar el matx. En aquest partit va debutar a l’absoluta Oriol Rodrigues.

Dissabte ho havia fet Francisco Domínguez, en la victòria andorrana per la mínima. Pinto al minut quatre obria el marcador, però Gal·les aconseguia l’empat aprofitant que jugava amb un jugador més. Maynard va ser l’autor del gol. El matx es va mantenir igualat fins al tram final, quan Marçal aconseguia la diana que acabaria donant la victòria al 37. Els últims anys les dues seleccions s’han enfrontat en diverses ocasions. En les vuit ocasions que els dos combinats s’han trobat, el balanç és de sis victòries andorranes, una britànica i un empat.