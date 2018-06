Andorran Banking aposta per la transformació digital

L'adoptació a la transformació digital és el primer dels reptes que afronta Andorran Banking. Així ho ha explicat aquest dillluns, la seva directora general, Esther Puigcercós, en la presentació de l'informe anual 2017 de l'entitat. Puigcercós ha apuntat que Andorra pot ser un bon laboratori de proves per a les financeres tecnologiques ('fintech'). "A Espanya, vas a una botiga i pagues amb targeta i el comerç només treballa amb un banc amb el terminal de punt de venda. Aquí treballen amb cinc bancs i això és un avantatge per a les financeres tecnològiques que tenen una tria". Des d'Andorran Banking també s'està seguint molt de a prop la irrupció de la 'blockchain' (cadena de blocs). "Hi ha una comissió de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i hi ha representants dels bancs que són molt actius. Estem col·laborant en el projecte".

La directora general d'Andorran Banking ha recordat que l'any passat els cinc grups bancaris del país van invertir 40 milions en millores tecnològiques. Aquest, però, no serà l'únic repte, ja que també s'hauran d'adaptar a la nova normativa de Basilea III i del MiFID II. "La banca andorrana sempre ha mostrat una gran capacitat d'adaptació als canvis i ara hauran d'adaptar el seu model de negoci a la nova normativa", una cosa que també farà Andorran Banking. De fet, després de la transformació digital, és la segona de les seves prioritats. Posteriorment hi ha l'adaptació a les necessitats dels clients i l'educació financera que es faria en col·laboració amb la Universitat d'Andorra i amb la creació d'un clúster.

Puigcercós també ha fet esment a l'intercanvi d'informació fiscal que es produirà a partir del setembre amb la convicció que el procés es desenvoluparà amb total normalitat. També ha fet balanç de l'exercici bancari del 2017. Els cinc grups bancaris han guanyat 131 milions d'euros. Tenen 2.658 treballadors en plantilla i els bancs són presents en catorze països gestionant 46 bilions d'euros. Són dades que figuren a l'Informe Anual 2017 d'Andorran Banking. Té l'objectiu de difondre de manera sintàctica i didàctica els valors de la plaça financera andorrana, les principals xifres agregades del sistema bancari i l'evolució legislativa en el procés de transformació del país.

El conjunt de les entitats bancàries han tancat l'exercici 2017 amb un augment dels recursos gestionats de l'1,55 respecte a l'any anterior. La directora general d'Andorran Banking valora la publicació de l'informe anual: "Fem un gran esforç cada any per resumir i presentar de manera didàctica i fàcilment comprensible la major quantitat possible d'informació sobre la plaça financera i les novetats que s'han produït el darrer any".