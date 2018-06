Andorra, país de ‘youtubers’

No són grans empresaris ni tampoc esportistes d’elit. Són youtubers espanyols que busquen un país amb fiscalitats avantatjoses que els permetin pagar pocs impostos i molts d’ells, per no dir tots, trien el Principat com a nova residència. L’últim en traslladar-se ha estat el malagueny LolitoFdez, jugador de Fortnite (un videojoc de supervivència), i youtuber del moment amb més de tres milions de seguidors. La seva explicació ha estat que a Andorra «no sablegen» com a Espanya. Des que el país deixés de ser considerat un paradís fiscal per la Unió Europea fa un parell d’anys, s’ha convertit en l’opció més factible per a aquests nous professionals, que decideixen traslladar tant la seva activitat econòmica com professional al Principat.

Així doncs, LolitoFdez ha seguit l’exemple d’altres youtubers, com WillyRex o Vegetta777, que ja han publicat a Twitter que l’esperen amb els braços oberts. El primer li ha donat la benvinguda assegurant que serà «un veí més» i Stratus, un altre expert en gameplays, li ha proposat públicament anar a prendre «uns mojitos» per celebrar que «ja som tots aquí», en referència a altres youtubers residents i a Andorra.

Una professió que enlluerna

I és que aquests joves s’han convertit en líders aspiracionals, com els anomenen els pedagogs, i suposen un referent per a molts adolescents. El mes d’abril, TheGrefg i Thetoretegg1, amb cinc milions i un milió de seguidors, respectivament, van ser les estrelles del Fòrum Estudiants-Empresa. Aleshores, molts dels presents, d’entre 15 i 18 anys, van assegurar que el que més els cridava l’atenció era la seva fama i el diner fàcil que aconsegueixen. Es calcula que actualment a Andorra viuen una desena de youtubers espanyols.