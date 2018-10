Andbank presenta una aplicació digital per a dispositius mòbils

Andbank ha desenvolupat una App amb els últims avenços digitals per posar a l'abast dels clients tot el que necessita sense que s'hagi de desplaçar a la seva oficina en un entorn senzill i àgil i, el que és més important, amb la màxima confidencialitat i seguretat. L'Andbank Wealth és el fruit del continu compromís del banc per oferir un millor servei als seus clients de Banca Privada.

Mitjançant l'Andbank Wealth, el client pot accedir a la seva cartera i als diferents actius que la componen, i pot contactar amb el seu gestor personal a través d'un xat amb la total llibertat que ofereix el seu dispositiu mòbil, independentment d'on es trobi i del moment. Amb una navegació senzilla i intuïtiva, l'usuari també pot conèixer de primera mà les darreres notícies d'actualitat més rellevants, així com la selecció de productes dels experts. Igualment, pot fer el seguiment dels mercats, de les cotitzacions dels índexs, accions, ETF i divises.

L'aplicació està disponible per Apple (Apple Store) i per Android (Play Store) i la poden descarregar, des de qualsevol jurisdicció, tant els clients de banca privada a Andorra com de Luxemburg i Mònaco. L'accés es pot fer per reconeixement dactilar i facial (per als models de telèfon intel·ligent que ho permetin). L'Andbank Wealth permet la signatura en línia de la documentació contractual sense necessitat de desplaçar-se a l'oficina, de manera còmoda i amb la mateixa garantia que la firma manuscrita.

Pedro Cardona, sotsdirector General IT d'Andbank, destaca que "amb aquesta nova aplicació, el banc amplia els seus serveis digitals adaptant-se a les necessitats dels clients i a les noves tecnologies del mercat".