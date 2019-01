Jiménez passa a quarts de final a Bolton

La jove promesa andorrana, Vicky Jiménez ja ha començat la temporada i es troba competint a Manchester, al Regne Unit, al Junior International Bolton, competició de Tennis Europe sub-14. En aquesta competició, ahir va aconseguir passar a quarts de finals després de realitzar un partit sòlid en el qual va guanyar a la belga Sara Pantelic per 4 a 6, 6 a 1 i 6 a 4 i avui jugarà contra la canadenca Cadence Brace, que es va desfer de la croata Leticia Tarocco per 6 a 4 i 6 a 3. Brace era la cap de sèrie número quatre. L’andorrana partia com a cap de sèrie número u i en la segona ronda es va desfer amb autoritat de Tabitha Holmes per 6 a 2 i 6 a 2.

En aquest sentit, el seu pare i entrenador Joan Jiménez, va explicar a EL PERIÒDIC, que a curt termini, «l’objectiu és competir al Petit As de França, el 21 de gener» i, a llarg termini «anar escalant posicions al rànquing sub-18, en el qual hi jugarem força aquest any». «En el sub-14, estem entre les cinc primeres d’Europa, és una bona valoració de l’any passat, hem de veure si el podem mantenir i anar millorant-lo», assenyalava.