Standard & Poor’s afirma la qualificació d'Andorra en BBB/A-2

L'agència de qualificació Standard & Poor's (S&P) ha publicat aquest divendres al vespre la nota en què reafirma la qualificació d'Andorra en BBB/A-2 i manté la perspectiva estable. Així ho ha comunicat aquest dissabte el Govern a través d'un comunicat. En la nota, s'han valorat positivament els importants progressos assolits pel Govern en l'alineació amb els estàndards internacionals i concretament la transposició de normativa europea en relació amb el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i del sistema financer.

Aquesta qualificació ha reflectit que l'activitat econòmica del país, juntament amb un rendiment fiscal sòlid, s'equilibra amb el risc de la grandària del sistema financer andorrà. Així mateix, l'agència ha destacat el sòlid marc fiscal i els desenvolupaments econòmics positius, que consideren que permetran mantenir la posició d'actius nets durant el 2019 i el 2020.

D'altra banda, l'agència també ha considerat que les eleccions generals d'enguany podrien retardar la conclusió de les negociacions amb institucions internacionals, com l'acord d'associació amb la UE o el Fons Monetari Internacional (FMI), tot i que s'espera que el proper executiu continuï amb aquests processos.

De fet, han assenyalat que completar les negociacions amb la UE i amb l'FMI podria suposar una millora del ràting d'Andorra, ja que l'accés a l'FMI permetria accedir al finançament puntual en cas de crisi. Així mateix, una millora en la disponibilitat de dades estadístiques també repercutiria positivament en les qualificacions de l'agència i, en aquest sentit, també han fet una bona valoració dels esforços del Govern per reforçar els seus serveis estadístics i l'aprovació del Pla estadístic 2019-2021.

En canvi, han posat en relleu que un rendiment de l'economia per sota de les expectatives o l'augment dels riscos del sistema financer portarien a una baixada del ràting. Finalment, en la nota també s'ha valorat de manera molt satisfactòria l'anunci de l'eliminació d'Andorra de la llista de jurisdiccions no cooperatives fiscalment i la ratificació que els règims especials d'Andorra no es poden considerar perjudicials.