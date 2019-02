Ciutadans Compromesos farà una llista territorial independent

Després de setmanes d’incertesa, de converses i anades i vingudes per veure quina era la millor fórmula, ahir al vespre es va començar a posar una mica de llum a l’escenari electoral de la parròquia de la Massana. Ciutadans Compromesos (CC) va celebrar una reunió en la qual de manera majoritària es va decidir que la plataforma configuri una llista parroquial per als comicis del 7 d’abril.



Segons van fer públic a través de les xarxes socials, la proposta va rebre el suport de «tota la majoria comunal i d’una àmplia majoria de simpatitzants i ex càrrecs electes». Igualment es va informar que també es va donar llum verda a la creació d’una comissió electoral que serà l’encarregada d’escollir els candidats «amb un perfil independent i que representin el tarannà de CC: diàleg, consens i ser útils per la parròquia i el país». El cònsol de la Massana, David Baró, va assegurar a aquest rotatiu que «no hem parlat de noms» i que «no hem descartat ningú». A més, la idea és que si es guanya la territorial, es formi un grup parlamentari propi completat amb un conseller d’un altre grup que es definiria mitjançant un pacte postelectoral. «Estem oberts a pactes postelectorals, però que siguin pactes, pactes», va remarcar, en referència al fet d’evitar trencaments durant la legislatura.



Un cop decidit el moviment de CC, s’haurà de veure com queda l’escenari territorial. A priori, semblava que una proposta independent com aquesta comportaria que la resta d’opcions no presentessin candidatura i així evitar la trencadissa comunal. Les fonts consultades, però, van indicar que si bé la terceravia semblava que no farà llista, DA i L’A no havien decidit res.

D’altra banda ahir també hi va haver reunió de DA a Escaldes per tancar la territorial. Les fonts consultades van donar per fet que el tàndem format per Sílvia Calvó i Xavier Giménez seria l’aposta en una parròquia on fins ara no han tingut problemes per assolir la victòria.



Més problemes tenen els demòcrates per fer quallar una candidatura a Canillo. Tot i que s’havia apostat per Marc Casal i Meritxell Alcobé, aquesta darrera va confirmar a EL PERIÒDIC que tots dos han rebutjat la proposta. De moment, doncs, el comitè parroquial segueix batallant per mirar de trobar candidats, ja que des de les files demòcrates s’admet que no assolir-ho seria «un fracàs».

Vicky Grau

DA també ha aconseguit tancar la proposta que lluitarà per assolir dos consellers de la parroquial de Sant Julià. La fins ara responsable comercial de Naturlandia, Vicky Grau, acompanyarà a Carles Álvarez Marfany, tal com va poder confirmar aquest rotatiu.



De la seva banda, PS i L’A segueixen treballant en la llista parroquial. Les fonts consultades van reiterar que «tot està obert» i que «és moment de fer encaixar el trencaclosques».