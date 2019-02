CC presenta llista per «no anar contra ningú» i «garantir l’estabilitat»

Ciutadans Compromesos va prometre una llista independent i de consens, i ahir va presentar la candidatura reiterant aquesta idea i assegurant que el tiquet que presenten a la territorial de la Massana dona resposta a totes les sensibilitats que agrupen. Com ja feia dies que s’apuntava, Carles Naudi i el fins ara cònsol menor de la parròquia, Raül Ferré, han estat els escollits per liderar una proposta «amb una clara voluntat de ser independents i decisius». Com a suplents els acompanyaran Josep Maria Rossell, Meritxell Marsà i Assumpta Casanovas. I al comú, Olga Molné passarà a ser la cònsol menor.



Pocs minuts després, a Ordino, en un congrés extraordinari, el candidat de DA, Xavier Espot, confirmava que no hi hauria llista demòcrata a la Massana. Ho batejava com un «acte de generositat» davant d’un grup de persones amb ideologia similar i amb qui «no té sentit crear una confrontació».



En el discurs de presentació, Naudi va afirmar que la seva voluntat si surten escollits és «garantir l’estabilitat i la governabilitat». «No bloquejarem el país, amb nosaltres no trobaran candidats per anar contra ningú», va refermar. De fet, va indicar que si finalment s’han de mantenir com a consellers no adscrits, «ho farem». «No anirem a cap altre grup parlamentari, ens mantindrem independents perquè CC és independent i representa moltes sensibilitats», va manifestar. Amb tot, va deixar clar que aquest compromís de no bloquejar no significa donar «un xec en blanc a ningú».

Assistents

Amb el suport de la totalitat de l’equip comunal i amb la presència, per exemple, del número dos de la terceravia, Joan Carles Camp, l’exconseller demòcrata Daniel Armengol o l’excònsol Josep Maria Camp, els candidats van reiterar que si es trencava la unitat a CC «hi hauria un ball de bastons». «Teníem dos escenaris: o mantenir-nos units per ser forts i intentar guanyar o bé anar a una guerra interna i fraticida», admetia al final de l’acte el candidat de CC. Per a Naudi, la fórmula escollida «ha de fer sentir còmodes» tant a DA com a la terceravia «perquè saben que tenen gent dialogant i que poden comptar amb ells».



De la seva banda, Espot, també va apuntar que «no era aconsellable fer llista a la Massana» i va garantir que no exigiran que des de CC es demani el vot per DA. Per això ho va qualificar «d’acte de generositat» pel qual no esperen res a canvi. Segons el líder taronja, «si no s’hagués pres aquesta decisió s’entraria en una confrontació gratuïta» contra aquells amb qui tenen «coincidències ideològiques i programàtiques».

El paraigua de L’A i PS

Juntament amb l’enigma de què passaria amb les llistes territorials de la Massana entre CC, DA i la terceravia, ahir també es va revelar un altre secret ben guardat: la marca paraigua de la candidatura conjunta de L’A i PS a les territorials serà d’Acord. Així ho van explicar la socialdemòcrata Rosa Gili el liberal Marc Magallón durant la presentació de la llista territorial a Escaldes-Engordany, la primera i única en oficialitzar-se per part de d’Acord durant el dia d’ahir malgrat l’anunci, diumenge per part del president liberal Jordi Gallardo, que totes ho serien l’endemà. Els suplents que acompanyen Gili i Magallón són: Carles Sànchez, Joan Torra i Naeco Yamamoto.



Els candidats de la territorial escaldenca van preferir no comentar perquè havien estat els únics a oficialitzar-se però van reiterar que d’Acord tindrà llistes a totes les parròquies, extrem també confirmat pel número dos de L’A a la nacional, Ferran Costa. Els representants de la nova marca van esperar que fos un «bon presagi» el fet de començar la presentació a Escaldes-Engordany «una parròquia que es casa de DA però que no és de la seva propietat», va dir Gili a l’hora que va reivindicar la seva pertinença al territori.



Respecte de la tria del nom de la marca, Magallón va explicar que «reflecteix l’acord treballat amb el PS durant bastants mesos i és el que millor s’adiu a què volem aportar el dia 7 d’abril». Gili, de la seva banda, va recordar que aquest «d’Acord» també està relacionat amb «les regles del joc democràtic» i la capacitat per canviar coses que proporciona. «No renunciem en cap cas a la ideologia de cada un» sinó que reivindiquen una manera de fer democràcia «que s’ha perdut en els últims anys», segons Gili.

Andorra sobirana

El dia d’ahir va seguir aportant moviments a les llistes territorials. Andorra Sobirana va haver de cancel·lar la presentació de Ricard Riba i Aret Boronat a la territorial de Canillo, que s’acabarà materialitzant aquest matí. L’impulsor de la formació, Eusebi Nomen, va assegurar que conformaran llista, a més, a altres dues parròquies. En principi, aquestes haurien de ser Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, però sembla difícil especialment a la segona. D’altra banda, la candidatura dels Independents d’Ordino va desaparèixer.