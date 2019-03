Renova fa créixer l’interès en la producció d’energies renovables

El pla Renova, per a la millora i rehabilitació del parc immobiliari, va atendre durant l’any 2018 un total de 303 sol·licituds, de les quals el 95% suposen actuacions per millorar l’eficiència energètica i introduir energies renovables, tal com va informar ahir el director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic Carles Miquel en una conferència de premsa on va fer balanç del programa i va anunciar les novetats de la convocatòria d’enguany.

En aquest sentit, Miquel va informar que durant aquests vuit anys de programa han rebut gairebé 1.400 sol·licituds, de les quals 630 s’han produït només en els darrers dos anys. Totes aquestes han tingut un impacte sobre l’economia de més de 52 milions d’euros per un total sol·licitat en ajuts que s’eleva als 6,5 milions d’euros. «Això representa que per cada euro invertit en el marc d’aquest projecte l’impacte en el teixit empresarial és de vuit euros» va afegir Miquel.

Segons va reconèixer el director de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic, el pla Renova va néixer «amb la voluntat de generar activitat econòmica en un moment de crisi econòmica». No obstant això el context ha canviat i «ara no només es vol fomentar l’obra nova sinó que també s’ha convertit en la principal pota d’actuació per rehabilitar edificis» va explicar.

Creixement exponencial

La Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic, aprovada al Consell General per unanimitat al setembre de 2018, «ha posat de manifest que segueix l’interès i ha permès multiplicar per dos tot el que s’havia fet des de 2013» va dir Miquel, que va exposar que en aquests moments les energies renovables suposen «entre l’1 i el 1,5%» de la producció nacional. Tot i que és un percentatge baix, Miquel va recalcar que s’ha de tenir en compte que «es partia de zero» i que les previsions és que la tendència continuï a l’alça.

Una de les novetats del Renova 2018, i que es mantindrà enguany, que ha contribuït a aquest creixement és la subvenció a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, amb la qual s’ha aconseguit multiplicar per dos la potència produïda amb aquest tipus d’instal·lacions. «No s’està subvencionant la compra d’energia elèctrica sinó que s’està afavorint que la gent produeixi energia elèctrica perquè la pugui autoconsumir» va detallar Miquel en consonància amb el que contempla la pròpia Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic.

La convocatòria de 2019

Tal com es va anunciar ja en l’edicte publicat en el darrer Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), l’obertura de la convocatòria del programa Renova 2019 tindrà una dotació de 1.342.000 euros, que s’allargarà fins al 6 de desembre o fins que s’esgoti el pressupost.

Com ja va succeir l’any passat es mantindran les tres branques amb alguns petits canvis: el Renova Clàssic incorporarà una nova categoria per a la renovació de façanes, cobertes o soleres, i finestres, el Renova+ premiarà encara més les actuacions destinades a la millora d’eficiència energètica i el Renova Fotovoltaica disposarà d’un topall màxim de 20.000 euros per actuació.

A diferència de l’any passat el programa no estarà limitat als propietaris i ara qualsevol usuari podrà accedir-hi amb una autorització corresponent. A més, també es flexibilitzaran les garanties que han d’aportar els sol·licitants.