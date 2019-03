Presó condicional per exhibir fusells i metralladores en una botiga de moda

Corts va penar ahir amb un any de presó condicional l’home que exhibia fusells i metralladores en la seva botiga de moda i complements de la capital per un delicte major de dipòsit i comercialització d'armes de foc prohibides. Per a ell «només eren trossos de ferro» i «un mer reclam per aconseguir clients», va explicar durant el judici, però la Policia va comissar 10 armes prohibides, de les quals només una estava degudament inutilitzada. Aquesta, però, tampoc tenia la documentació reglamentària. És a dir, totes eren il·legals. Per aquest motiu, el tribunal també va considerar oportú confiscar-les.Els fets es remunten al 2015. Les armes, totes antigues i datades inclús de la Segona Guerra Mundial, eren d’un tercer, que ja ha estat condemnat per tinença il·legal d’armes.



També era el propietari de la botiga que regentava el processat i va demanar-li que les guardés allà, amb més material bèl·lic. «Venien agents de policia de la vella guàrdia, tant del cos andorrà com dels espanyols, a fer-se fotos amb els fusells i les metralladores. Mai em van dir que no podia exhibir armes a la botiga», va manifestar l’acusat.



L’operació policial la va destapar un home que va comprar a la botiga un fusell Cetme, que durant dècades va utilitzar l’exèrcit espanyol. «El duia penjat un maniquí. Em va fer gràcia tenir-lo perquè el vaig utilitzar en el servei militar», va indicar. Com que no tenia la documentació de l’arma, el va dur al servei de l’ordre perquè certifiqués la seva inutilització. Aquella visita al servei de l’ordre va derivar en l’escorcoll posterior a l’establiment. «Si haguessin caigut en mans equivocades, es podrien haver tornat a fer servir fàcilment canviant una o dues peces», va manifestar un policia.