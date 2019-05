França preveu tres setmanes més de treballs per obrir parcialment l’RN22

La data de reobertura parcial de l’RN22 balla segons el costat de la frontera i ahir, sobre el terreny, es va fer palès que Andorra té esperances mentre França marca el ritme dels treballs i de les decisions. El cap de Govern en funcions, Toni Martí, va reiterar la possibilitat d’escurçar els terminis marcats i habilitar un pas alternatiu la setmana que ve, dues setmanes després del tancament, tal com va anunciar dies enrere. En canvi, el responsable de la Direcció interdepartamental francesa de carreteres del sud-oest (Dirso), Hubert Ferry-Wilczek, va assegurar que «sempre hem treballat amb un lapse de temps de quatre setmanes per reobrir un carril». Tot i això, i si la pluja prevista per a les pròximes hores respecta la zona afectada, les parts són optimistes. D’una banda, Martí va agrair «la implicació» de les autoritats gal·les. De l’altra, Ferry-Wilczek va anunciar que el material del talús «és més tou» del que preveien i això facilita els treballs de sanejament. A la pràctica, creu que hi ha la possibilitat de reduir el període a tres setmanes més i, per tant, complir el termini de les quatre setmanes establertes.



«S’està treballant al ritme i el calendari previstos, i una mica més», va afirmar Martí després de veure l’avenç dels treballs in situ acompanyat de diverses autoritats andorranes i franceses. D’aquesta manera, manté que la reunió de dilluns amb el prefecte d’Occitània, Etienne Guyot, «és clau per a tenir bones notícies [respecte a l’obertura d’un pas alternatiu]», va explicar. Mentrestant, a la zona de l’esllavissada hi treballen quatre màquines –quan la setmana passada es parlava que només hi podia actuar una per la verticalitat del terreny– i el director de la Dirso espera poder-ne introduir una cinquena.

Accions precises

Durant tota la setmana passada, dies festius inclosos, els tècnics i operaris van treballar per garantir la seguretat de la zona i per ancorar la maquinària al talús. En aquest sentit, van realitzar perforacions de sis metres de profunditat per introduir i injectar les fixacions necessàries.

Des de dilluns, una vintena de persones treballen en la fase «més perillosa», que rau a reduir i estabilitzar el despreniment de les roques, les pedres i la terra «més crítiques», va precisar Ferry-Wilczek. Concretament, una excavadora del tipus aranya està rebaixant el volum de la part alta del talús, que és la que pesa més, per reduir i aturar el despreniment. Les altres màquines buiden la zona del material inestable. Tanmateix, s’està reduint la verticalitat –de 80 graus a 40– del terreny per evitar més esllavissades.

Progressió del despreniment. Font: Dirso

Acabada aquesta fase, serà viable obrir un pas alternatiu a la carretera. Tot i que la seguretat estarà garantida, la Dirso instal·larà una protecció física de tres metres d’alçada que separarà el talús –on se seguirà treballant per acabar de collar-lo– de la calçada. La tercera etapa, que permetrà la normalització de la circulació, encara no té una durada concreta, ja que els experts esperen a veure el resultat final del sanejament de la zona.

A més, els tècnics francesos realitzen cada dia controls de l’abast i l’evolució del despreniment, que segueix actiu.

Pilotes fora

L’esllavissada ha comportat un reguitzell de crítiques per l’estat de la carretera i a la gestió que en fa França. Ferry-Wilczek va puntualitzar que l’RN22 «no està oblidada. Fem actuacions cada any i tenim acords amb el Principat per garantir la circulació». «Som conscients del problema i dels greus efectes que està comportant, no només al Pas de la Casa i a la resta del Principat, sinó a la regió de l’Arieja», va manifestar.

Els ministeris avaluen els seus recursos i les mesures compensatòries que poden assumir

L’Executiu va dur a terme ahir al matí un Consell de Ministres extraordinari on va posar sobre la taula les mesures que els agents econòmics i les associacions empresarials del Pas de la Casa van traslladar-li i les va distribuir per carteres. Ara, cada departament avaluarà els recursos dels quals disposa així com les mesures que pot assumir. A la tarda, el cap de Govern en funcions, Toni Martí, i diversos ministres en funcions es van reunir amb els caps de llista electes per informar-los d’aquesta decisió, per mantenir-los al dia dels treballs a l’RN22 i per tractar les conseqüències del tancament de la carretera amb França.

Martí i ministres en funcions amb els caps de llista electes, ahir. Foto: Maricel Blanch

S’aprovin de manera immediata –a través de decrets– o mitjançant canvis legislatius –i, per tant, en una sessió extraordinària del Consell General–, «les mesures aprovades tindran efecte retroactiu», va insistir Martí per calmar els ànims dels veïns del Pas.