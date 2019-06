La policia escorta Albert Hinojosa per amenaces pel ‘cas BPA’

El president del Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Reestructuració d’Entitats Bancàries (AREB), Albert Hinojosa, està vigilat les 24 hores per la policia des de fa setmanes a causa d’unes presumptes amenaces pel cas BPA. Segons va avançar ahir el Diari d’Andorra, Hinojosa hauria rebut un missatge d’uns clients mexicans que l’haurien amenaçat perquè es desbloquegin els comptes que tenien a l’entitat bancària abans de la intervenció del banc el mes de març del 2015.



Fonts del Govern van informar ahir al PERIÒDIC que Hinojosa ha presentat la dimissió com a president de l’AREB, un càrrec que ocupa des de fa quatre anys, per dedicar-se a la seva feina de director del Departament de Tributs i Fronteres. El seu relleu al capdavant de l’AREB, que s’encarrega de gestionar els processos de resolució d’entitats bancàries, es produirà quan hi hagi un substitut. Les mateixes fonts, que ni confirmen ni desmenteixen les presumptes amenaces rebudes, afirmen que Hinojosa ha deixat el càrrec «per motius personals» i perquè considera que «ja ha fet totes les aportacions que podia fer» a l’AREB.



El termini per rellevar Hinojosa és incert ja que dependrà dels tempos del nou Govern, que només fa dues setmanes que s’ha configurat. El president de l’AREB ha evitat fer declaracions per no entorpir la investigació de la policia, que actualment es troba oberta.

A l’administració des del 2001/ Albert Hinojosa ha desenvolupat la seva carrera professional a la funció pública i va incorporar-se a l’administració l’any 2001 com a lletrat adscrit a la Duana. Dins d’aquest cos va exercir com a cap del servei jurídic entre el 2006 i el 2009. Posteriorment, va entrar al Ministeri d’Economia, on va ser cap d’unitat de registre de societats i director del mateix Departament d’Economia.



Albert Hinojosa va ser renovat l’abril de l’any passat com a president del Consell d’Administració de l’AREB per un període de tres anys. Hinojosa va ser proposat per seguir en el càrrec per l’aleshores ministre de Finances i Portaveu del Govern, Jordi Cinca. Al capdavant de l’AREB, Hinojosa va haver de fer front a les negociacions que es van fer amb Credit Suisse per desbloquejar la renda variable de BPA. Com a director del Departament de Tributs i Fronteres, Hinojosa va tenir recentment un paper destacat en l’enduriment de les actuacions per prevenir el contraban de tabac i ha tingut un rol rellevant en l’aplicació i la supervisió del sistema tributari del Principat.