Espot no preveu reunir-se amb Viladomat per Vallnord

El Cap de Govern, Xavier Espot, no té previst reunir-se amb el màxim accionista de Saetde i de Secnoa, Joan Viladomat, per les negociacions sobre la continuïtat de Vallnord. En l’acte de balanç de les finals de la Copa del Món d’Esquí, el líder de l’Executiu va admetre que «Vallnord passa per un moment de dificultat i de tensió» i va concloure que el Govern no ha de participar a les trobades que es mantenen. Espot va justificar que podria provocar que s’extralimités en les seves competències i que, per això, des del Govern volen ser «conscients» i «curosos».

Espot va declarar que els cònsols majors de la Massana i d’Ordino estan en contracte entre ells i «sembla que les reunions estan anant en bona direcció», i al mateix temps es va oferir «en allò que puguem ajudar», però sempre coneixedors del «rol» i «fins allà on arriben les nostres atribucions». Espot va valorar de manera positiva un possible interès de Joan Viladomat a invertir a Naturlandia ja que podria ser una manera per potenciar el parc, atreure visitants i alhora donaria servei als habitants del Principat.