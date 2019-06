Brussel·les porta Espanya al Tribunal Europeu pel model 720

La Comissió Europea (CE) va decidir ahir portar Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per imposar sancions «desproporcionades» als contribuents que no notifiquen que tenen actius en altres països de la Unió o de l’Espai Econòmic Europeu.



Espanya exigeix que els contribuents residents al seu territori notifiquin a Hisenda els actius de què disposen a l’estranger, com poden ser propietats, comptes bancaris i actius financers, sota pena d’enfrontar-se a sancions si no presenten la informació a temps i en la seva totalitat. Aquestes sancions, però, són superiors a les imposades per infraccions similars en una situació purament nacional, i poden, fins i tot, superar en un 150% el valor dels actius que es tenen a l’estranger, segons va informar l’executiu comunitari en un comunicat recollit per l’agència EFE.



Per tant, la Comissió considera que si bé Espanya té dret a sancionar, les actuals són «desproporcionades i discriminatòries» i «poden dissuadir a les empreses i als particulars d’invertir o circular a través de les fronteres del mercat únic». Segons Brussel·les, les disposicions «entren en conflicte amb les llibertats fonamentals de la UE».

Avisos

De fet, el 2015 la CE ja va obrir un procediment d’infracció contra Espanya per l’aplicació de l’anomenat model 720. El febrer del 2017 li va demanar que prengué mesures per modificar les seves normes. En principi el país veí del sud tenia dos mesos per fer-ho, però dos anys després encara no ha complert, per la qual cosa s’ha portat el cas a la màxima instància judicial comunitària.



Una sentència del Tribunal Europeu que obligués a Espanya a rectificar el model, cosa que no ha fet fins ara, és una de les esperances que es tenen per mirar de desbloquejar la problemàtica de regularització d’immobles de propietaris espanyols al Principat. I és que es calcula que hi podria haver més d’un miler de pisos buits que no es posen al mercat per evitar haver de declarar-los al fisc espanyol. Així doncs, si les sancions previstes pel model 720 acabessin modificades i, com a mínim, es reduïssin de forma significativa, podria contribuir a que tots aquests immobles tornessin al mercat. Una situació que al país s’espera amb candeletes perquè podria ajudar a ampliar el parc immobiliari i a rebaixar preus del lloguer.