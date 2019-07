Empreses xineses mostren interès per finançar l’aeroport nacional

Tot i que el projecte d’un hipotètic aeroport nacional encara es troba en fase embrionària, els estudis de viabilitat presentats per la Cambra de Comerç no han passat desapercebuts per a diversos grups inversors. Aquest és el cas d’empresaris del gegant asiàtic que han mostrat el seu interès en «cooperar en la part del finançament» de la infraestructura aeroportuària, tal com va assegurar ahir l’ambaixador de la República Popular de Xina, Lyu Fan.

En el marc de la celebració dels 25 anys de les relacions diplomàtiques entre la Xina i Andorra, Fan va admetre que «hi ha moltes empreses xineses que volen fer inversions en aquesta àrea», ja que «Xina és molt forta en infraestructures, tot i que Espanya també ho és» va afirmar el representant xinés, qui també va aprofitar la jornada d’ahir per mantenir una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot. En la línia de les trobades institucionals, Fan també va reunir-se de manera conjunta amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i la ministra de Turisme, Verònica Canals.

Per la seva banda, Gallardo va expressar que «el que hem fet és compartir aquest projecte amb l’ambaixador tenint en compte que a la trobada bona part de les empreses xineses que s’han desplaçat per fer contactes són empreses del sector de la construcció». En aquest sentit, el ministre va posar en valor que aquesta és «una bona notícia» perquè és «un senyal que les relacions entre Andorra i la Xina estan més que consolidades després de 25 anys».

L’ambaixador afirma que les exportacions amb Andorra van pujar un 40,7% i les importacions en un 49%

Amb tot, Gallardo va optar per la prudència a l’hora de respectar les fases, raó per la qual va demanar analitzar el projecte «des del punt de vista mediambiental» en lloc de precisar el model de finançament. «És importantíssim que compleixi i superi aquesta fase per determinar quin tipus d’infraestructura es faria aquí i com es finançaria. I aquí és on l’ambaixador de la Xina ha mostrat la seva total predisposició i interès que si aquest projecte avança a la següent fase la Xina es posa a disposició per poder aportar finançament i tota l’experiència que puguin tenir en construccions d’aquest caire» va manifestar Gallardo.

A més, el ministre també va afegir «tenir constància» que ja hi ha hagut diversos inversors privats —que no tenen a veure amb els empresaris xinesos— que s’han posat en contacte amb la Cambra per mostrar el seu interés. «El dia que es va fer la presentació dels estudis preliminars diversos d’aquests inversors van desplaçar-se al país i tot això sense que s’hagi fet un concurs ni una crida. Això és una senyal que aquest projecte pot tenir suport de capital privat si així ho estima oportú el Govern d’Andorra» va declarar Gallardo. De fet, segons va confirmar a aquest rotatiu el president de la Cambra, Miquel Armengol, ja s’han mantingut «contactes informals» amb «algun particular d’Andorra», així com d’altres inversors estrangers, «alguns molt coneguts».

Altres eixos de cooperació

L’ambaixador xinés va informar que l’any passat van augmentar les exportacions amb Andorra en un 40,7% i les importacions en un 49%, «unes dades que mostren que el ritme de creixement és ràpid i té un gran potencial» va pronunciar Fan, que no va concretar els sectors implicats.

En relació amb altre eixos de cooperació amb Andorra, Fan va assenyalar l’oportunitat «d’obrir un mercat de comerç electrònic», ja que «molts xinesos fan les seves compres a través de plataformes online». D’altra banda, l’ambaixador va recordar que l’empresa tecnològica de telecomunicacions Huawei ja col·labora amb Andorra Telecom des de l’any 2017, concretament amb la renovació de la xarxa de fibra òptica amb un router de l’empresa xinesa, i la voluntat és seguir treballant conjuntament.

En matèria educativa, Fan va subratllar que volen establir reconeixements de diplomes entre «universitats importants de Xina» i l’Universitat d’Andorra (UdA). A més, el Govern també va informar en un comunicat que durant la jornada es van tractar temes d’interés com «l’exempció mútua dels visats entre Xina i Andorra o l’intercanvi d’artistes culturals».

Finalment, Fan va sostenir que a partir de la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern del 2022, que es celebraran a Pequín, Andorra es beneficiarà de retruc amb l’arribada de més turistes xinesos que es desplaçaran a Andorra per practicar l’esquí, «un esport que encara no és popular a la Xina».

La trobada

En aquesta tercera trobada empresarial entre ambdós països amb l’objectiu de promoure les relacions comercials hi van assistir professionals de nou empreses xineses, com Air China o Huawei, i representants de 13 empreses nacionals, que van participar en reunions de negoci bilaterals, coorganitzades pel Govern i Actua, d’uns 20 minuts de durada.