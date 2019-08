Celebrar una segona oportunitat per viure

Una lluitadora, una guerrera. Així és Maria Jesús Martínez. L’atleta serà la primera andorrana a participar en els Jocs Mundials de Trasplantats que tindran lloc del 17 al 23 d’agost al Regne Unit. L’aficionada al ciclisme i trasplantada del ronyó des de fa vuit anys ultima els seus entrenaments per assolir un repte personal de repercussió internacional. I afronta aquesta fita esportiva «amb molta il·lusió i l’esperança de difondre un missatge social», exposa.

Els World Transplant Games són un esdeveniment multiesportiu internacional que se celebren cada dos anys i que apleguen més de 2.000 participants d’una seixantena de països. Aquesta competició busca promoure la necessitat de conscienciar el públic sobre la importància de la donació d’òrgans i teixits. «Els Mundials representen la celebració d’una segona oportunitat de vida», va declarar Martínez.

Especialista en salt amb perxa en els seus inicis al món de l’esport, l’atleta, que encara conserva el rècord femení d’Andorra amb un salt de 2,90 metres, es va aficionar al ciclisme després de ser trasplantada del ronyó el 2011 a causa d’una malaltia renal. El salt amb perxa suposava molts riscos pel transplant, ja que hi ha molt risc d’impacte.

Andorra tindrà per primer cop representació en aquesta competició

«Si avui puc fer vida normal, pujar damunt la bici o inclús sumar-me a esdeveniments esportius com aquest, és gràcies al gest altruista de l’Olga Pérez, la meva padrina i donant d’òrgan en vida», explica. Enguany els Jocs se celebren a Newcastle amb prop d’una vintena d’esports d’un programa en el qual no falta el ciclisme; Martínez competirà el dia 19 d’agost en la prova dels 10 quilòmetres contrarellotge i el dia 20, en els 30 km en ruta. Per aconseguir-ho, l’atleta andorrana s’entrena incansablement des del passat mes de gener, conciliant feina, salut i família: «Em sento preparada i amb ganes de viure l’experiència. Al marge del resultat, el meu objectiu és arribar a la meta». Una fita per la qual la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, van rebre-la dimarts passat.

Divendres, Martínez emprendrà el viatge cap a Anglaterra juntament amb la seva bicicleta i el suport implícit de tots els que l’han ajudat de cara al repte. Però la lluita de l’atleta ja fa vuit anys que dura. La ciclista és cofundadora i membre activa de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (Atida). Ella i els seus companys fomenten l’exercici físic entre les persones trasplantades i els donants d’òrgans.

A més de conscienciar sobre la importància de la donació, des d’Atida també es treballa per informar, ajudar i orientar a totes les persones trasplantades, o en procés de ser-ho, així com als seus familiars i donants. En aquest sentit, el passat desembre, l’Associació celebrava l’aprovació de la llei d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang que per primera vegada regularà les donacions a Andorra.