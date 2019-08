La Policia deté un home per increpar un veí que feia sorolls

La Policia va arrestar dissabte al vespre un home resident de 32 anys per increpar un veí que presumptament feia sorolls. El perjudicat va obrir d’un cop la porta d’un domicili pròxim al seu i es va encarar amb el veí. L’interessat, a més, va tenir «una reacció desproporcionada» quan van intervenir els agents, va indicar el servei de l’ordre en el balanç setmanal de detencions que va emetre ahir.



En total, 19 persones van ser controlades per la policia durant la setmana passada, entre les quals també destaca la d’un turista de 37 anys que va ser enxampat a la frontera del riu Runer quan intentava entrar al país amb el seu vehicle amb 11,8 grams d’heroïna, 8,6 grams d’haixix i 8,5 de marihuana.



D’altra banda, cinc persones van ser arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol. Un resident de 38 anys va donar la taxa més elevada: 2,22 grams d’alcohol per litre de sang (g/l) el dimarts passat a les 22.45 hores en un control rutinari. La matinada de dissabte, un resident de 31 anys va donar positiu tant en el test d’alcoholèmia (1,26 g/l) com en el de drogues. Les persones detingudes per cometre un delicte contra la seguretat del trànsit van ser sis, ja que un jove de 20 anys va donar positiu a la prova salivar de control de tòxics.

Contraban

El gerent d’un establiment comercial del Pas de la casa va identificar dissabte a la via pública els dos homes no residents de 30 i 39 anys que el dia interior van robar-li 30 cartrons de tabac per un valor de 878 euros. L’home va avisar la Policia, que els detenir per un presumpte delicte contra el patrimoni.



En l’àmbit d’altres delictes, un home de 34 anys va ser detingut per un presumpte delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. En un control rutinari, l’individu es va identificar verbalment amb una altra identitat diferent de la que va revelar el sistema informàtic en introduir l’empremta dactilar.



Els agents van ser requerits en dues baralles. D’una banda, van arrestar un home resident de 26 anys al Pas de la Casa per esbatussar-se amb un altre a l’exterior d’un local d’oci del Pas de la Casa. De l’altra, van controlar dos homes residents de 28 i 48 anys que es barallaven a l’exterior d’un restaurant de Santa Coloma. Ambdós successos van ocórrer a altes hores de la matinada.